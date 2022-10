Flüchtlingssituation im Mittelmeer im Fokus

Es herrscht immer noch viel Leid im Mittelmeer, was die Situation der Flüchtlinge angeht – Grund genug für Pfarrdechant Manfred Krampe und Bernd Hövener von der „Initiative Münsterland“ auf einen Vortrag hinzuweisen, der in der LVHS mit Martin Kolek geplant ist. Kolek hat mehrere „Sea-Watch-Einsätze“ begleitet und kann seine Eindrücke im Rahmen dieses Vortrages schildern.

Als vor rund drei Jahren die Bilder von Kindern in Flüchtlingslagern in Moria um die Welt gingen, gründete sich in Freckenhorst die „Initiative Münsterland“ mit dem Ziel, Kindern auf der Flucht zu helfen. Noch immer ist das Thema hochaktuell, auch wenn es derzeit oftmals durch andere Themen aus der öffentlichen Wahrnehmung gedrängt wird: „Es herrscht weiterhin viel Leid im Mittelmeer“, macht Bernd Hövener von der Aktion im Pressegespräch deutlich, dass man weiterhin für das Thema sensibilisieren wolle. „Pushback war das Unwort des vergangenen Jahres“, ergänzt Pfarrdechant Manfred Krampe, dass das Thema Flucht noch immer aktuell und – mit Blick auf die Situation im Mittelmeer – dramatisch ist: „Die Menschen haben doch keine Chance!“

Quasi aus erster Hand wird die Initiative nun Berichte von der Situation der Flüchtenden auf dem Mittelmeer anbieten und plant dazu einen Vortragsabend mit Martin Kolek.

Vier Mal mit „Sea-Watch“ unterwegs

Bereits vier Mal war Martin Kolek mit der Seenotrettungsorganisation „Sea-Watch“ im Einsatz, um Menschen, die bei ihrer Flucht auf hoher See in Not geraten sind, zu helfen und medizinisch zu versorgen. Durch seine berufliche Tätigkeit in einem Traumazentrum in Paderborn kann er das Thema Flucht noch aus einem weiteren Blickwinkel, nämlich dem auf die seelischen Folgen für die Menschen, werfen.

Die Organisation „Sea-Watch“ ist eine gemeinnützige Initiative, die sich nach eigenen Angaben der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer verschrieben hat. Schlagzeilen machte die Organisation unter anderem, als die Kapitänin des Schiffes „Sea Watch 3“, Carola Rackete, 2019 in Italien verhaftet wurde.

Mit Köstlichkeiten und musikalischen Darbietungen aus Herkunftsländern wird der Vortragsabend aufgelockert werden. Er findet statt am 6. November (Sonntag) um 17 Uhr in der Landvolkshochschule Freckenhorst. Der Eintritt an diesem Vortragsabend ist frei, auch eine Anmeldung ist nicht notwendig.