Fohlen freuen sich auf Saison

Der Name war Programm – ein Sommerfest feierte der Borussia-Mönchengladbach-Fanclub „Warendorfer Fohlen“ bei besten Sommerwetter. Und dabei war das Fest auch wieder als traditionelles Familiensommerfest ausgerichtet. Vorsitzender Eddy Erpenbeck dankte dem Orga-Team, Thomas Heiker, Michael Meiertoberend, Ralf Kleber und Christian Gagsch, die auch in diesem Jahr wieder ein kleines Programm auf die Beine gestellt hatten. Bei gekühlten Getränken und Spezialitäten vom Grill wurde unter anderem natürlich über das Abschneiden der Borussia in der abgelaufenen Saison gesprochen. „Groß ist auch schon wieder die Vorfreude auf die kommende Saison, in der man auf ein besseres Abschneiden der Mönchengladbacher Mannschaft hofft“, so ziehen die Fohlen in einer Pressenotiz Bilanz. Die Borussen-Fans werden dann wieder zu jedem Heimspiel einen Bus einsetzen. Los geht es bereits am 6. August (Samstag) zum Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Informationen zum Warendorfer Fanclub von Borussia Mönchengladbach und Eindrücke vom Sommerfest unter