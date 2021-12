Fokus auf die sozialen Projekte gelegt

Freude beim Förderverein der Kindertagesstätte „Wolke 7“ in Sassenberg: Yvonne Wilp, Martin Nachtigäller und Thomas Pinnekamp (beide Round Table Warendorf) bei der Übergabe der Spielbälle an die Kinder der Tagesstätte

Die gute Nachricht vorweg: Der Weihnachtsbaumverkauf für den guten Zweck findet auch in diesem Jahr wieder statt, natürlich mit Hygienekonzept und mit Abstand. Das teilt der „Round Table Warendorf“ (RT 230) mit und blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück, welches leider erneut von der Pandemie bestimmt war. Internationale Treffen sind in Gänze ausgefallen, regionale Treffen waren vereinzelt möglich, aber das lokale Vereinsleben wurde persönlich und digital – je nach Lage – geführt.

Dabei wurde ein Fokus auf das soziale Engagement gelegt. So wurde mit den Einnahmen aus dem Weihnachtsbaumverkauf 2020 die Jugendorganisation Mindful aus Warendorf mit einer Spende unterstützt. Mehrere Kindergärten und das Frauenhaus wurden mit neuen Warnwesten für eine bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr ausgestattet, und wie jedes Jahr konnten im Rahmen des RT-Projektes „Raus aus dem Toten Winkel“ Schüler für die Gefahren des Straßenverkehrs sensibilisiert werden. Ein Erfolgsprojekt, dass auch 2022 fortgeführt wird.

Unterstützung für den Schmetterlingshof

In Raestrup konnten die Mitglieder des RT 230 Warendorf in diesem Jahr ein ganz besonderes Projekt unterstützen. Im Rahmen von „HandsOn“ erhielt der Stall des Schmetterlingshofes, der Kinder, Jugendliche und deren Angehörige mit schweren Schicksalen unterstützt, einen neuen Anstrich.



Mit den weiteren Warendorfer Serviceclubs (Inner Wheel, Rotarier, Lions) wurde dem Warendorfer Krankenhaus ein Ginkgobaum gestiftet. Die Flutopferhilfe vom Round Table Deutschland wurde ebenfalls mit Geldern aus den generierten Spenden unterstützt.

Einnahmen aus Pfandspendebox

Die Einnahmen aus der Pfandspendebox im Trinkgut Strohbücker in Sassenberg wurden genutzt, um den Förderverein der Städtischen Kindertagesstätten Sassenberg zu unterstützen. So konnten für die Kindertagesstätten „Pusteblume“ neue Turnmatten, „Zauberland“ ein neuer Märchenkoffer, „Abenteuerland“ ein Riesen-„Vier gewinnt“-Spiel und „Wolke 7“ neue Spielbälle angeschafft werden.

Für das kommende Jahr soll neben den sozialen Projekten auch die heimische Gastronomie mit einem Gastro-Quartett unterstützt und die daraus generierten Einnahmen gespendet werden. Die Volksbank als Hauptsponsor hat sich zur Übernahme der Fixkosten bereit erklärt.

Ganz aktuell werden am dritten (11./12. Dezember) und vierten Adventswochenende (18./19. Dezember) auf dem Teutemacher-Firmengelände in Warendorf Weihnachtsbäume für einen guten Zweck verkauft – jeweils von 10 bis 16 Uhr. Die Bäume vom befreundeten Round Table 234 Sauerland werden in Kürze geschlagen. Obendrein wird der Ludgeri-Kindergarten vor Ort erneut Plätzchen für seinen Förderverein verkaufen.

Neben den sozialen Projekten fanden erneut Vorträge und Aktionen statt. „Trotz Pandemie war es ein schöner Austausch im Jahr 2021“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Klausurfahrt stehe jedoch noch in den Sternen, so Marc Freye, Präsident des Round Table Warendorf. Der Vorstand, bestehend aus Marc Freye, Maximilian Joßbächer, Björn Skall, Matthias Elpers, Thomas Schawe, Thorsten Büttner und Simon Steckel, wurde per Sonderregelung aufgrund der Pandemie im März 2021 für ein weiteres Jahr gewählt.

