Fokus auf Flucht und Vertreibung

Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie konnte die Krüßing-Prozession durch die Stiftstadt am Sonntag in ihrer gewohnten Form stattfinden. Inhaltlich lag ein starker Fokus auf dem hochaktuellen Thema „Flucht und Vertreibung“.

Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie konnte die Krüßing-Prozession in gewohnter Form stattfinden.

Kirche, Kunst und Kirmes – das beliebte Heimatfest Krüßing lebt heute von seiner Vielfalt. Im Mittelpunkt steht aber nach wie vor die Wiederauffindung des Freckenhorster Kreuzes, an die am Sonntagmorgen zahlreiche Gläubige erinnerten. Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie konnte die Prozession durch die Stiftstadt in ihrer gewohnten Form stattfinden.