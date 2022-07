Form der Würdigung und Anerkennung

77 Ehrenamtskarten wurden bisher in Warendorf ausgestellt. Erhalten haben sie Menschen, die sich in besonderem zeitlichem Umfang für das Gemeinwohl einsetzen. Die Karten sollen als Würdigung und Anerkennung dienen. Jetzt gibt es sogar eine Jubiläums-Ehrenamtskarte, die ein besonders langes ehrenamtliches Engagement würdigen soll.

Ehrenamtskarte – nun in zwei Varianten

Bürgerschaftliches Engagement verdient Anerkennung und Würdigung. Seit 2013 gibt es eine sogenannte Ehrenamtskarte, die die nordrhein-westfälische Landesregierung zusammen mit Städten, Kreisen und Gemeinden des Landes eingeführt hatte. Sie ist Ausdruck der Wertschätzung für großes ehrenamtliches Engagement innerhalb der Bevölkerung. Auch in Warendorf gibt es die goldene scheckheftgroße Karte.

Seit Einführung hat Iris Blume von der Stadt gemeinsam mit der Akademie Ehrenamt 77 solcher Karten ausgestellt. Das hört sich nicht viel an, schließlich gibt es in Warendorf eine Vielzahl an Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.

Sei es unter anderem bei der Feuerwehr, in Sportvereinen, DRK, DLRG und vielen weiteren Vereine und Institutionen. „Die Menschen, die die Ehrenamtskarte bekommen, sehen das schon als Würdigung, doch deswegen üben sie kein Ehrenamt aus. Die wollen einfach helfen“, weiß Iris Blume und erläutert dann, die Altersstruktur der Ehrenamtlichen sei im Durchschnitt zwischen 31 und 68 Jahren.

Menschen, die sich in besonderem zeitlichen Umfang für das Gemeinwohl einsetzen, können mit der Karte viele Angebote öffentlicher, gemeinnütziger und privater Einrichtungen vergünstigt nutzen (siehe Infokasten). Doch wer kann diese Karte bei der Stadt beantragen? Mindestens fünf Stunden in der Woche oder 250 Stunden im Jahr sollte man sich ehrenamtlich engagieren.

Zwischen fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden im Jahr

Das kann in einer sozialen Einrichtung, im Sport, in einem gemeinnützigen Verein oder im Rahmen der Nachbarschaftshilfe sein. Die Aufwendungen können auf einzelne, zeitlich intensive Einsätze verteilt werden. Wer sich an verschiedenen Stellen einsetzt, kann die Einsätze addieren.

Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Antragsteller für ihre ehrenamtliche Tätigkeit keine finanziellen Zuwendungen erhalten. Etwa in Form von pauschalen Aufwandsentschädigungen, die über einen Auslagenersatz hinausgehen.

Ehrenamtskarte ist drei Jahre gültig.

Die ehrenamtliche Tätigkeit muss zudem seit mindestens zwei Jahren ausgeübt werden, und der Wohnsitz muss in Warendorf liegen, zumindest der ehrenamtliche Ausübungsort sein.

Die Gültigkeitsdauer der Ehrenamtskarte beträgt drei Jahre. Seit kurzem gibt es noch eine weitere Variante: Nämlich die Jubiläums-Ehrenamtskarte. Diese ist lebenslang gültig und würdigt langjähriges und intensives Engagement.

Voraussetzung für den Erhalt ist ein mindestens 25 Jahre andauerndes freiwilliges Engagement. Dabei kann dieses auch in verschiedenen Organisationen geleistet worden sein. Unterbrechungen wie bei Zeiten der Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen werden in diesem Fall akzeptiert. Die Stundenanzahl und sonstige Vergabekriterien entfallen hierbei.