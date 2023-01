Forschungsprojekt testet digitale Landtechnik

Die Zukunft der Landwirtschaft liegt in der Digitalisierung. Vertraut man den Herstellern moderner Landtechnik, liegen die Schlüssel zu mehr Ertrag, mehr Effizienz und sogar zu mehr Umwelt- und Gewässerschutz im „Precision Farming“.

Wissenschaft in der Landwirtschaft

Ein starkes Team im EIP-Forschungsprojekt: Fünf Landwirte und die Vertreter von FH, Deula, Maschinengemeinschaft und Wissenschaft in der Landwirtschaft

GPS-Steuerung, Multispektralanalysen der Pflanzen, Bodenanalysen und computergesteuerte Agrarmaschinen, die auf den Zentimeter und das Gramm genau düngen, säen und ernten, sind für die großen Ackerflächen in Ostdeutschland gewinnbringend. Das sei laut Pressemitteilung der Deula unstrittig. Aber ob „Precision Farming“ auch auf den kleinstrukturierten Betrieben des Münsterlandes funktioniert, darüber lässt sich trefflich streiten. Wer nun Recht hat in dem Streit, sollte ein Forschungsprojekt der Fachhochschule Südwestfalen klären. Nach gut zweijähriger Forschungsarbeit wurden jetzt die Ergebnisse präsentiert. Rund 120 Landwirte aus der Region waren dafür in die Deula gekommen.

Das Projekt „DigitalFarmPraxis“ war ein Forschungsprojekt der Europäischen Innovationspartnerschaft EIP. Daran beteiligt waren neben der FH Südwestfalen die Deula Westfalen-Lippe, die Maschinengemeinschaft Freckenhorst, der BHD Agrar Service und fünf Landwirte aus dem Kreis Warendorf. Gemeinsam hat man in den Jahren 2021 und 2022 über 25 Feldversuche durchgeführt. Auf den Versuchsäckern wurden Mais und Getreide sowohl konventionell gedüngt, gesät und beerntet, als auch mit modernster Agrartechnik der Maschinengemeinschaft als Lohnunternehmen teilflächenspezifisch bewirtschaftet. Während der gesamten Vegetationsperiode wurden die Versuchsfelder und ihr Pflanzenwachstum beobachtet. Das Ziel bei der digital unterstützten Bewirtschaftung: Pflanzenwuchs auf gutem Boden gezielt fördern und auf Boden mit schlechterer Qualität weniger säen und weniger düngen. Die Ernteergebnisse wurden separat geerntet und die Ernte wurde sorgfältig verwogen. Zusätzlich wurde jeweils die Qualität des Erntegutes analysiert. Die Ergebnisse wurden sorgfältig wissenschaftlich aufgearbeitet.

„ Wenn wir Ihnen erzählen würden, dass Sie mit Precision Farming garantiert 20 Prozent mehr ernten, würden Sie uns im nächsten Jahr den Kopf abreißen. “ Lukas Berwinkel-Kottmann, FH Südwestfalen

Wer jetzt eine abschließende, universell geltende Wahrheit erwartete, wurde enttäuscht: „Wenn wir Ihnen erzählen würden, dass Sie mit Precision Farming garantiert 20 Prozent mehr ernten, würden Sie uns im nächsten Jahr den Kopf abreißen“, erklärte Lukas Berwinkel-Kottmann bei der Ergebnispräsentation. Er ist für die Fachhochschule Südwestfalen für den Versuchsaufbau mitverantwortlich. Gemeinsam mit seinem Kollegen Jan Büscher von der Deula hat er die Versuche angelegt, gesteuert und schließlich ausgewertet.

Dabei waren die Ergebnisse durchaus positiv: Im Schnitt wurden mit digitaler Unterstützung bei fast allen Versuchsanlagen höhere Erträge eingefahren als bei konventioneller Bewirtschaftung. Prozentual waren diese Mehrerträge nicht spektakulär, aber deutlich. Interessant wurde es dann aber, als die Mehrerträge gegen die Mehrkosten durch die digitale Technik der Maschinengemeinschaft aufgerechnet wurden. Prof. Dr. Jan-Henning Feil vom Fachbereich Agrarwirtschaft der FH Südwestfalen präsentierte die Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Hier wurde deutlich, dass unter dem Strich trotz der höheren Maschinen- und Arbeitskosten sehr wohl bei fast allen Versuchsanlagen eine schwarze Zahl stand: In einzelnen Versuchen konnten bis zu 200 Euro pro Hektar mehr erwirtschaftet werden als auf konventionellem Wege, heißt es in der Pressemitteilung.

Gute Versicherung gegen Ernteausfälle

Warum trotzdem keine Goldgräberstimmung aufkam, erklärt sich durch die Datenlage: Zwei Jahre sind für universell gültige Aussagen zur Wirtschaftlichkeit von „Precision Farming“ einfach zu kurz, um alle äußeren Einflussfaktoren wie die unterschiedlichen Niederschlagsmengen in den Versuchsjahren 2021 und 2022 auszuschließen. Aber die moderne Technik sei eine sehr gute Versicherung gegen Ernteausfälle, besonders, wenn man die zunehmenden Klimaextreme berücksichtigt, so Berwinkel-Kottmann. Bewiesen sei hingegen, dass der Einsatz von digitaler Landtechnik auch auf den kleinen Schlägen des Münsterlandes funktioniert.