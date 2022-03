Fraktionen verarbeiten zweiten Platz

Blick zurück in bessere Zeiten: Kubikmeterweise liegen noch heute Daunen aus der früheren Produktion bei Brinkhaus in Teilen der alten Fabrikräume herum

Die CDU wird nach ihrer heutigen Fraktions-Sondersitzung Stellung zur weiteren Entwicklung nach dem Landesgartenschau-Aus beziehen – auch bezüglich des Brinkhaus-Geländes. Vorsitzender Frederik Büscher wollte dem auf Anfrage nicht vorgreifen. Aber: „Warendorf wäre ein guter Ort für die Ausrichtung einer Landesgartenschau gewesen.“

Seine Fraktion habe daher Anfang 2021 den Prüfauftrag zur Ausrichtung der Landesgartenschau 2026 oder 2029 gestellt. Neben seinem Dank an alle Beteiligten äußerte Büscher auch die Überzeugung, „dass diese Arbeit nicht umsonst war, sondern dass Einzelprojekte, gute Ideen und Anregungen in abgeschwächter Form umgesetzt werden können.“

Gleichwohl müsse er betonen, dass die CDU wegen des Zeitraums bis 2026 skeptisch gewesen sei. Der Kauf der Emsinsel sei so gesehen „überhastet und überteuert“ gewesen. „Leider müssen wir feststellen, dass nun Schaden eingetreten ist, weil eine Industrieruine für einen zu hohen Preis gekauft wurde.“

Die Entwicklung auf der Emsinsel sei von hoher Bedeutung. „Wir setzen daher große Hoffnungen in die CDU-geführte Landesregierung. Warendorf kann das nicht alleine schaffen.“

Für Büschers SPD-Amtskollegin Andrea Kleene-Erke geht der Blick positiv nach vorne. „Wir haben sehr viele Impulse, die wir nun weiter priorisieren und entwickeln können – insgesamt, aber auch Brinkhaus betreffend.“

Wie die CDU, so trifft sich auch die bündnisgrüne Fraktion am Freitag. Vorsitzender Jessica Wessels will dabei außer der „natürlich“ zu entwickelnden Brinkhausbrache andere wichtige Projekte nicht aus den Augen verlieren. „Unseren Radverkehr zum Beispiel, oder das Hallenbad.“ Für die Entwicklung alter Industriestandorte gebe es auch anderer Fördertöpfe. „Die Stadt hat eine super Bewerbung vorgelegt – wir haben ein gutes Portfolio an Themen.“

Bürgermeister Peter Horstmann hat am Dienstag zunächst die politische Priorisierungsrunde über den Hergang in Sachen Laga informiert. „Es gab zunächst sicher Enttäuschung, aber auch einen gewissen Trotz.“ Die für die Schau abgestimmte Liste werde jetzt zunächst weiter bearbeitet. „Wir wollen durchaus zeigen, dass durch diese Bewerbung etwas entstanden ist“, sagt der Verwaltungschef im WN-Gespräch.