Frankreich-Freunde freuen sich auf die Fahrt nach Pavilly

Nach langer coronabedingter Pause freut sich das Partnerschaftskomitee Freckenhorst-Pavilly auf die Fahrt zur Jubiläumsfeier anlässlich der vor 50 Jahren geschlossenen Städte-Partnerschaft in die Normandie. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange.

Im November vergangenen Jahres haben die beiden Komitees in Pavilly zusammengesessen, um einen schönen Aufenthalt für alle Beteiligten zu erarbeiten, heißt es in einer Pressemitteilung. Es seien wieder viele interessante Programmpunkte erarbeitet worden. So seien für den Ankunftstag sportliche Aktivitäten wie Basketball oder Tennis geplant, die Teilnehmer sollen den Tag entspannt mit den Gastfamilien genießen. Ein Tagesausflug nach Paris verspreche zudem spannende Stunden in Frankreichs Hauptstadt.

Erneut machen sich einige Fahrradfreunde, unter anderem eine Rennradtruppe der RSG Warendorf-Freckenhorst, auf den Weg von Freckenhorst nach Pavilly.

Folgender Ablauf ist geplant: Am 3. Juni (Freitag) erfolgt die Abfahrt, die Ankunft in Pavilly ist für Samstagmorgen (4. Juni) vorgesehen. Einem Empfang im Rathaus durch den Bürgermeister der Stadt Pavilly folgen sportliche Aktivitäten.

Empfang im Rathaus

Am 5. Juni (Sonntag) steht ein ganztägiger Ausflug nach Paris auf dem Programm inklusive Schifffahrt auf der Seine. Am 6. Juni (Montag) steht der Morgen zur freien Verfügung, nachmittags ist gemeinsames Singen geplant. Am 7. Juni (Dienstag) schließlich erfolgt die Rückfahrt nach Freckenhorst (Ankunft gegen 18 Uhr).