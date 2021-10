„Frauen in Afghanistan geht es schlechter als Frauen im Iran“

Eine Freckenhorster Frauengruppe hat den Verein medica mondiale mit Spendengeldern unterstützt. Das freut auch die 25-jährige Azadeh, die seit fünf Jahren in Freckenhorst lebt und Einblicke in die bedrückende Situation der Frauen und Mädchen in Afghanistan gab.

Nach gut 20-jähriger Arbeit in Afghanistan sei medica mondiale, der von Dr. Monika Hauser gegründete Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen und Mädchen in Krisengebieten weltweit zu helfen, im Land gut vernetzt. Daher würden die 3500 Euro, die eine Gruppe kreativer Freckenhorsterinnen während des Freckenhorster Herbstes mit dem Verkauf ihrer kleinen Kunstwerke eingenommen und dann an medica mondiale überwiesen hatte, auf jeden Fall in die richtigen Kanäle fließen, ist Maria Holtrup-Röer überzeugt.