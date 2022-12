Frauenpower bei Bürgerschützen

Das war vielleicht eine Generalversammlung der Milter Bürgerschützen, die in die Vereinsgeschichte eingehen wird. Die Damen sind auf dem Vormarsch – zukünftig marschieren sie bei den Schwattjacken mit und hoffen, dass sich möglichst viele Frauen anschließen.

27 Damen marschieren in Zukunft bei Schwattjacken mit

Robert Holtkamp bleibt Präses des Bürgerschützenvereins Milte. An seinem Geburtstag wurde er auf der Generalversammlung in der Schützenhalle einstimmig wiedergewählt und durfte sich über ein Ständchen der zahlreich erschienenen Mitglieder freuen. „Ich freue mich auf drei weitere Jahre mit euch“, sagte Robert Holtkamp. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden Kassierer Michael Knapheide und Beisitzer Andreas Strotmann.

Ein Abend für die Vereinsannalen

Es war ein Abend, der in die Vereinsannalen eingehen dürfte. Unter großem Beifall verkündeten Sophia Ketteler und Sarah Wennemar, dass sich 27 Damen dazu entschlossen hätten, künftig bei den Schwattjacken mitzumarschieren. Ganz bewusst wolle man zunächst auf die Gründung einer eigenen Damengarde oder -kompanie verzichten: „Wir freuen uns über viele, die sich uns anschließen wollen.“ „Ihr seid eine deutliche Bereicherung für unseren Schützenverein und unser Dorf“, war Präses Robert Holtkamp überzeugt und versprach auf Nachfrage, dass bei nächster Gelegenheit die erste Frau in den Vorstand gewählt werden solle.

Die Generalversammlung der Bürgerschützen Foto: Foto: Stephen Ohlmeier

Herzlich willkommen hießen die Schützen in ihren Reihen Marile Leibring, Anna Holthöfer, Anna Schulze Heuling, Jolina Hertleif, Felina Vosskötter, Mara Dahlhues und Michelle Weppel, die am Samstag beitraten. „Seit Ende 2021 haben wir fast 50 Neumitglieder gewonnen, mehr als die Hälfte davon Frauen“, teilte Michael Knap­heide mit. Zurzeit zähle der Verein rund 850 Mitglieder, davon 14 Prozent Frauen – Tendenz stark steigend.

Auf ein von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie geprägtes Jahr blickte Präses Robert Holtkamp zurück. Höhepunkte seien das Milter Bürgerschützenfest, bei dem sich Frank Brundieck „von Mühlenpatt und Notenblatt“ zur Majestät gekrönt habe, und das 100-jährige Bestehen der Ehrengarde gewesen. Zudem erinnerte er unter anderem an die Schützenfestnachfeier, die Teilnahme am Volkstrauertag und 15 Vorstandssitzungen – so viele, wie nie zuvor. Seinen Dank sprach er allen aus, die sich immer wieder konstruktiv für die Zukunft des Vereins einbringen würden.

Beisitzer Andreas Strotmann (l.), Präses Robert Holtkamp und Kassierer Michael Knapheide (r.) wurden wiedergewählt. Foto: Foto: Stephan Ohlmeier

Kassierer Michael Knap­heide konnte trotz Preissteigerungen in allen Bereichen, Unsicherheiten in Folge von Corona oder dem Abbau eines Investitionsstaus einen Jahresüberschuss vermelden. Relativierend müsse jedoch berücksichtigt werden, dass der Verein einmalig Fördergelder zur Überwindung der Pandemie-Folgen erhalten habe sowie das 100-jährige Bestehen der Ehrengarde wirtschaftlich ein Erfolg gewesen sei.

Ein Schützenbruder zettelte die Diskussion an, ob der Vorstand die Mitglieder bei Investitionen ab einer bestimmten Größenordnung hinreichend beteiligt habe. Hat er, waren sich alle übrigen Anwesenden einig, lobten die Arbeit des Kassierers und des gesamten Vorstandes und erteilten diesem die Entlastung.

Das nächste Schützenfest soll in Milte vom 3. bis 5. Juni gefeiert werden. „Wir versuchen, in unseren gewohnten Schützenfest-Modus zurückzukehren“, teilte Robert Holtkamp mit. Samstags solle im Festzelt der Heimatabend gefeiert werden, der Sonntag stehe im Zeichen der Kinder, ehe montags an der Vogelstange die Frage geklärt werden solle, wer neue Majestät wird. Als neuen Festwirt habe man die Firma Nova Events aus Versmold gewonnen und der Bierpreis bleibe stabil.

Die Generalversammlung der Milter Schützen war gut besucht Foto: Stephan Ohlmeier

Für 2023 kündigte der Präses zudem die Neugestaltung des Online-Auftritts des Vereins an: „Wir suchen noch Schützenschwestern und -brüder, die uns bei der Pflege helfen.“ Im Rahmen der Versammlung spielte der Spielmannszug Milte unter der Leitung von Matthias Danwerth auf und so fühlten sich manche Schützen bewogen, eine Runde Freibier zu spendieren.