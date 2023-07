Brand in Freckenhorst: Vier Hektar Feld und Traktor zerstört

Bei einem Brand in Freckenhorst sind am Samstagmittag vier Hektar Feld und ein Trecker zerstört worden.

Bei Feldarbeiten in Freckenhorst geriet ein Traktor samt Strohpresse in Brand.

Am Samstagnachmittag um 14.47 Uhr ist bei der Feuerwehr ein Notruf eingegangen. In der Bauernschaft Gronhorst in Freckenhorst geriet ein Traktor samt Strohpresse in Brand.

Die Löschzüge aus Warendorf, Hoetmar und Freckenhorst bekämpften das Feuer, das auch auf ein Feld überschlug, von mehreren Seiten. Um für die Löscharbeiten genügend Wasser zur Verfügung zu haben, nutzte die Feuerwehr auch ein Güllefass, sowie einen Tankauflieger der Maschinengemeinschaft Freckenhorst. Nach einiger Zeit bekamen die Einsatzkräfte das Feuer in den Griff und konnte den Brand komplett ablöschen.

Brand entstand bei Feldarbeiten

Wie die Feuerwehr berichtet, entstand der Brand während Feldarbeiten. Die genaue Ursache für die Entstehung ist noch nicht bekannt. Neben dem Traktor und der Strohpresse seien auch rund vier Hektar Feld bei dem Feuer verbrannt. Angaben zur Schadenshöhe konnten am Samstag noch nicht gemacht werden.