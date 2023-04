Großeinsatz der Feuerwehr: Haus steht in Flammen

Ein altes Fachwerkhaus im Zentrum von Freckenhorst an der Warendorfer Straße steht in Flammen.

Am frühen Montagmorgen gegen 2 Uhr ist die Feuerwehr in Warendorf zu einem Großeinsatz alarmiert worden. Zunächst hieß es, ein Mehrfamilienhaus im Zentrum in Freckenhorst stehe in Flammen.

Als die Feuerwehr im Warendorfer Ortsteil eintraf, stellten die Einsatzkräfte fest, dass es ein altes Fachwerkhaus ist, das brennt. Stundenlang kämpfte die Feuerwehr, die mit rund 80 Personen im Einsatz war, gegen die Flammen. Ein Feuerwehrmann habe dabei eine leichte Rauchvergiftung erlitten, teilte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Über weitere Verletzte gibt es bis jetzt keine Informationen.

Eine Person im Haus gemeldet

In dem Fachwerkhaus soll laut Einwohnermeldeamt eine Person wohnen, Nachbarn des brennenden Hauses hätten der Polizei aber berichtet, dass der angebliche Bewohner schon länger verzogen sei.

Inzwischen ist das Feuer unter Kontrolle, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion. Das Fachwerkhaus wurde bei dem Brand komplett zerstört, Teile des Gebäudes sind eingestürzt. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser konnte laut Polizei verhindert werden.

Die Nachlöscharbeiten dauern aber an. Die Ortsdurchfahrt, die für fast fünf Stunden gesperrt war, ist inzwischen wieder frei. Wie lange der Einsatz der Feuerwehr noch andauert, ist ebenso wie die Brandursache noch völlig unklar. Die Ermittlungen dazu dauern laut Polizei an.

Die Anlieger des niedergebrannten Gebäudes werden im nahegelegenen Seniorenheim Dechaneihof von Mitarbeitern des DRK betreut.

