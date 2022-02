Seit über drei Jahren arbeitet eine Gruppe engagierter Freckenhorster an dem Projekt „Heimat (er)kennen Freckenhorst (er)leben“. Das Ergebnis ist auf einer Homepage zu sehen, die bereits freigeschaltet ist:

Seit über drei Jahren arbeitet eine Gruppe engagierter Freckenhorster an dem Projekt „Heimat (er)kennen Freckenhorst (er)leben“. Es geht darum, Heimat als lebenswerten und attraktiven Ort erfahrbar zu machen. Jetzt befindet sich die engagierte Gruppe, die aus Gästeführern, Mitgliedern der Werbegemeinschaft und des Heimatvereins besteht, auf der Zielgeraden. Das Ergebnis soll am Sonntag, 10. Juli, mit einem Fest auf dem Kirchplatz St. Bonifatius vorgestellt werden. Der Öffentlichkeit sollen an diesem Tag die neuen Nutzungsmöglichkeiten unter dem Motto „Heimat (er)kennen Freckenhorst (er)leben“ vorgestellt werden. Das Ganze bei Musik und kurzweiligen Aktionen. Wer nicht bis zum 10. Juli warten möchte, kann bereits jetzt einen Blick auf die neue Heimatseite (https://freckenhorst-entdecken.de/) werfen, die im Internet freigeschaltet ist.