Freckenhorst im grün-weißen Fahnenmeer

Viele Nachbar- und Freundeskreise sind in diesen Tagen unterwegs, schmücken die Straßen und Häuser und machen die Schützenfest-Vorfeude (30. Juli bis 2. August) greifbar. Wie hier die Aktiven aus dem Weberdorf, die die Fahnen an der Everswinkeler Straße gehisst haben.

Unvergessen ist der Weltrekord der Bürgerschützen aus dem Vorjahr. Exakt 992 Fahnen wehten genau heute vor einem Jahr in Freckenhorst, die vom Deutschen Rekordinstitut definierte „Messlatte“ von 250 Fahnen wurde mehr als deutlich übersprungen und damit selbst die kühnsten Erwartungen übertroffen.

Als die unabhängigen Juroren am Schützenfestsonntag nach und nach von der Zählung in ihren Bezirken zum Schloss Westerholt zurückkehrten, machte sich großer Jubel breit. Unzählige Kameras und Mikrofone waren auf Cheforganisator und Ideengeber Uwe Rottenberg gerichtet, als er das Endergebnis – dokumentiert und besiegelt von Notar Marcus Korte – verkündete. Die Idee, mit dem Weltrekordversuch viele Mitstreiter zu motivieren, Schützenfestflair ohne richtiges Fest zu initiieren und den ganzen Ort zu mobilisieren, hatte zahlreiche Medienvertreter in die Stiftsstadt angelockt.

Nicht zuletzt die unabhängigen Juroren sorgten neben Vorstand, Ehrenmitgliedern und Jubilaren dafür, dass im Garten des prächtig geflaggten Freckenhorster Schützenfeststimmung aufkam. Mit dabei waren Franz-Josef Ostlinning (Präsident Bürgerschützen Sassenberg), Gerd Leve (Präses Bürgerschützen Warendorf), Reiner Elkmann (Oberst Schützenverein Ostbezirk), Ansgar Drees, Markus Mestrup und Majestät Stefan Wiggerlingloh (alle Schützenverein Hoetmar), Hermann-Josef Schulze Zumloh (WaKaGe), Stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser und Angelika Schmiele, die die Freckenhorster Vereine repräsentierte.

Auch in diesem Jahr präsentiert sich die Stiftsstadt nach und nach im grün-weißen Gewandt. Zahlreiche Nachbarschaften und Freundeskreise haben Häuser und Straßen bereits mit Fahnen und Wimpelketten geschmückt. Meistens wurden diese Zusammenkünfte auch für gesellige Abschlussrunden genutzt. „Die Vorfreude auf das Schützenfest am nächsten Wochenende ist greifbar“, hieß es auch bei den Nachbarn aus dem Weberdorf, die am Samstag die Everswinkeler Straße geschmückt hatten. Freckenhorst feiert vom 30. Juli bis 2. August.