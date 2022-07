Freibad wird zum Kinosaal

Die Warendorfer Mondlichtspiele sind äußerst beliebt und das zeigte sich auch zum Start am Dienstagabend. 70 Gäste waren zu dem von den Stadtwerken Warendorf veranstalteten und vom Kino Scala um Johannes Austermann ausgeführten Event gekommen. „Der Beckenrand-Sheriff“, so heißt der Titel der zur Premiere der Open-Air-Kino-Saison gezeigt wurde. Es ist ein humorvoller Film um die Sorgen und Nöte des strengen Bademeisters Karl in einem kleinen Ort. Seit 30 Jahren geht dieser akribisch seiner Arbeit nach und macht sich dabei ziemlich unbeliebt. Als das Freibad einer Luxusanlage weichen soll, geht er auf die Barrikaden und sucht zunächst vergebens nach Mitstreitern.

Mondscheinlichtspiele Foto: Marion Bulla

Britta und Melli Wekeiser waren extra gekommen, um sich den Film mit Hauptdarsteller Milan Peschel anzuschauen. Mutter und Tochter hatten es sich im Strandkorb gemütlich gemacht. Natürlich mit Pommes und Cola. Eben wie es sich gehört für einen perfekten Kinoabend. „Ich habe Urlaub, gehe gerne ins Kino und der Film ist super“, bemerkte Britta Wekeiser. Was will man mehr.

Mondscheinlichtspiele Foto: Marion Bulla

Auch Jana Strohbücker und Kevin Lehmann sind Kinofans und hatten einen der vielen Liegestühle der Stadtwerke in Beschlag genommen. „Wir sind tatsächlich heute hier schwimmen gewesen und haben uns gedacht, das ist eine prima Gelegenheit den Abend ausklingen zu lassen“, erzählte Jana Strohbücker.

„Danke, dass ihr alle gekommen seid“, freute sich auch Johannes Austermann, Betreiber des Scala-Filmtheaters, über die gute Resonanz. Im vergangenen Jahr sei es ob des wechselhaften Wetters schwierig gewesen. Diesmal spielt Petrus mit. Es ist angenehm warm. Um 21.45 Uhr kann die 50 000 Euro teure, speziell für Open-Air ausgelegte Anlage, den Hauptfilm starten. Und es gibt noch weitere cineastische Veranstaltungen: Über drei Wochen, noch bis 8. August, wird das Freibad im Emsseepark zum Open-Air-Kinosaal. Die Mondlichtspiele stehen in Kooperation mit vielen Förderern. So wird die Veranstaltung vom Förderverein „Bürgerbad Emsinsel“ unterstützt, und ebenso ist das „Haus der Familie“ (HdF), und auch das Katholische Bildungsforum in Warendorf mit dabei. Unter dem Motto „Make Art – not War“ wird am 3. August (Mittwoch) das kirchliche Kurzfilmfestival „Augenblicke’’ gezeigt. Vom Eintritt gehen dann pro Ticket zwei Euro an die Warendorfer „Aktion Kleiner Prinz“.