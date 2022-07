Freifläche in Vohren in Brand

Die Hitzeentwicklung war enorm – auf einer freien Fläche in Vohren brannte es am Dienstagnachmittag.

In Vohren brannte eine Fläche an einem Wald. Feuerwehr, Polizei und weitere Helfer waren mehrere Stunden im Einsatz.

In Vohren brannte eine größere Fläche an einem Wald angrenzend am Dienstagnachmittag über mehrere Stunden. Im Einsatz waren die Löschzüge des Stadtverbandes unter anderem mit der Löschwasserkomponente, die Feuerwehr Beelen, sowie ein Trecker mit Tankanhänger und zwei Tankauflieger von der Maschinengemeinschaft Freckenhorst, die in Polizeibegleitung zur Einsatzstelle eskortiert wurde. Vier Einsatzkräfte mussten vor Ort aufgrund der enormen Hitze mit Kreislaufproblemen rettungsdienstlich versorgt werden, meldete die Feuerwehr in einer Pressenotiz. Die Alarmierung erfolgte um 13.09 Uhr. Das Einsatzende für alle Helfer vor Ort war um 15.30 Uhr.

In Vohren brannte eine größere Fläche an einem Wald. Foto: Feuerwehr