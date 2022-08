Freilaufen und Spielen im Schützenpark?

Jetzt soll auch Warendorf eine Hundewiese bekommen. Der Umwelt- und Mobilitätsausschuss hat das von den Freien Wählern ins Spiel gebrachte Thema auf seiner Tagesordnung am kommenden Mittwoch (18. August). Die Empfehlung der Verwaltung nach Prüfung von vier Alternativen: Der Schützenpark soll es werden.

Die FWG hatte sich wie berichtet gut 1000 Quadratmeter Fläche im Landschaftsschutzgebiet zwischen Kreutzbrede und der B 47 vorstellen können. Eben wegen des Schutzcharakters dort war die Untere Landschaftsbehörde aber gegen ein solches Vorhaben. Ähnliches gilt auch für das Grabeland an der Fischerstraße. Dem Zumlohplatz wiederum attestiert die Fachverwaltung, als ehemaliger Friedhof und Gedenkort für den Gründer des Josephs-Hospitals eine zu große geschichtliche Bedeutung.

Also dann: der Schützenpark. Die dort vorhandene Infrastruktur und Parkplätze entlang B 64 und Münsterweg lassen die Fläche als geeignet erscheinen. Der Auslaufbereich – möglich wären laut Einschätzung etwa 700 Quadratmeter – könne etwa 1,60 Meter hoch umzäunt und mit Zugängen versehen werden, zusammen mit Abfallbehälter, Hundekotbeutel, Hinweisschild und zwei Ruhebänken kämen etwa 15 000 Euro Kosten zusammen.

Drei andere Fläche als ungeeignet erklärt

Die Nutzung möchte die Verwaltung an verschiedene Regeln knüpfen. Hundekot sollte sofort beseitigt, der Platz nur von 6 bis 22 Uhr genutzt werden. Das Betreten geht auf eigene Gefahr der Nutzer, ihre Hunde dürfen nur dann frei laufen, wenn niemand dadurch gefährdet wird. Die Haftung für alle eventuellen Schäden liegen beim Hundebesitzer, der die Fläche auch nur dann nutzen soll, wenn er privat unterwegs ist – die Nutzung durch Gewerbliche oder Vereine soll nicht erlaubt sein.

Der Ausschuss tagt am Mittwoch (17. August) von 17 Uhr an in der Pausenhalle der städtischen Gesamtschule an der Von-Ketteler-Straße.