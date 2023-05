Freispruch: Ex-Freundin soll Vergewaltigung erfunden haben

Vor dem Amtsgericht musste sich jetzt ein 27-jähriger Warendorfer verantworten, vorgeworfen wurde, im vergangenen Juli seine heute 24-jährige Ex-Freundin zweimal vergewaltigt zu haben.

Nach der Aussage des vermeintlichen Opfers und eines weiteren Zeugen kamen Staatsanwaltschaft, Verteidigung und das Schöffengericht allerdings zu einer ganz anderen Beurteilung: Er wurde freigesprochen.

„Das war ein Paradebeispiel, bei dem von vorne bis hinten alles erstunken und erlogen war“, fasste der Verteidiger zusammen. Es seien genau solche Fälle, die es wahren Vergewaltigungsopfern so schwer machten. Bereits in der Beweisaufnahme hatten die Juristen klare Worte an die Zeugin gerichtet: „Das ist hier kein Spiel“. Der Staatsanwalt sprach von einem „Kasperletheater“. Und weiter: „Sie können froh sein, wenn Sie kein Falschaussageverfahren bekommen. Das kann ich Ihnen nicht versprechen“, sagte er deutlich.

Vergewaltigungs-Anzeige als Retourkutsche

Vieles an der Geschichte sei nicht nachvollziehbar. „Wir haben die Zeugin alle erlebt“, sagte er während seines Plädoyers vielsagend. Die Vorsitzende Richterin bezeichnete die Motivation der Anzeige als „äußerst bedenklich“, verwies auf merkwürdige Erinnerungslücken und vermutete hinter dem gesamten Vorgang eine Art Retourkutsche. Nach und nach fügte sich schließlich – auch dank Chatverläufen – ein Bild.

Dabei spielte die Mutter der vermeintlich Geschädigten eine unrühmliche Rolle. Die Anzeigenerstatterin hat ein Kind mit dem Angeklagten, das er laut eigener Aussage regelmäßig sehen wollte. Sie behauptete, er habe kein Interesse an dem Kind. Die beiden trennten sich im März 2022. Nach ihrer Aussage eine Trennung im Guten. Ab und zu habe er bei ihr übernachtet und einvernehmlich mit ihr geschlafen. Der Angeklagte sprach lediglich von Besuchen, um die Tochter sehen zu können. Dann lernte die heute 24-Jährige allerdings einen anderen Mann kennen, mit dem sie schlief.

Der Verteidiger sprach in seinem Plädoyer von einem „Bäumchen-wechsel-Dich“. Nach Darstellung des Angeklagten wurde er im Juni von der neuen Bekanntschaft der jungen Frau in eine Falle gelockt – und dabei hinterrücks mit einem Messer am Gesäß verletzt. Die Behandlung im Krankenhaus sei dokumentiert. Der Staatsanwalt kündigte diesbezüglich Ermittlungen an. Ein 44-jähriger Freund des Angeklagten sagte anschließend aus: Er habe die Frau, die auch ihm gut bekannt sei, im Juli wegen der Attacke angerufen. Sie habe ihm entgegnet, es sei „blöd gelaufen“. Auf die Ankündigung einer Anzeige wegen des Angriffs habe es harsche Reaktionen gegeben.

Ungereimtheiten bei der Aussage

Mutter und Tochter drohten demnach in Telefonaten mit dem Zeugen und Chats, der Attackierte werde schon noch sehen, was er davon habe. Im August teilten sie laut Aussage mit, die Polizei sei eingeschaltet worden. Tatsächlich aber erfolgte die Anzeige erst im September. Nun stand der Vorwurf zweier Vergewaltigungen im Juli 2022 im Raum. Ungereimtheiten in der Aussage der Frau ließen die Juristen an ihrer Version zweifeln.

So gab sie an, sie habe sich nach einer der beiden vermeintlichen Vergewaltigungen vom vermeintlichen Täter zu einem Campingplatz fahren lassen. Ihre Begründung: Nur er habe einen Führerschein. Später behauptete sie, seit August keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt zu haben. Schlecht für sie: Chatverläufe belegten, dass sie den Mann noch am 22. September zu einem Essen einlud.