Freude am Singen wecken

Große Schritte hin zu einer Veränderung in der Welt der Musik in der Kirchengemeinde St. Laurentius stehen auf dem Plan von Regionalkantor Gregor Loers. Unterstützt durch seine Frau Laura sollen bei den zukünftigen musikalischen Angeboten auch Kooperationen ein Weg sein, um Kirchenmusik wieder zu einem Gemeinschaftserlebnis werden zu lassen.

Wollen die Kinder schon früh in die Welt der Musik einführen: Das Kirchenmusikerehepaar Laura und Gregor

„Wir möchten die Kinder- und Jugendangebote in der Kirche verändern und Werte der Kirche, nämlich Zusammenhalt, Gemeinschaft und Erlebnisse, mittels der Kirchenmusik wieder erreichen“, betont Gregor Loers, der seit September als Regionalkantor in Warendorf tätig ist.

Drei Angebote, die alle aufeinander aufbauen, hat er gemeinsam mit seiner Frau Laura Loers im Programm. Es gibt Kooperationen mit den Grundschulen sowie mit dem Theater am Wall, wo einige Konzerte und Aufführungen wie Kinderopern und Musicals geplant sind. „Wir singen Lieder vom 14. Jahrhundert bis heute und beschränken uns nicht ausschließlich auf kirchliche Musik sondern bieten auch Schauspielerei“, erklärt Gregor Loers.

Vokale Früherziehung für Kinder ab vier Jahre

Neu ist die Vokale Früherziehung für Kinder ab vier Jahren. „Die erste Gruppe ist bereits voll, so dass wir eine zweite anbieten“, freut Laura Loers sich. Spielerisch entdecken hierbei die Kinder die wunderbare Welt der Musik. Gemeinsames Singen könne nicht früh genug beginnen, davon sind die dreifachen Eltern überzeugt. „Die jugendlichen Stimmen sind so sauber, strahlend und kräftig“, erklärt die studierte Kirchenmusikerin und Musikpädagogin, die den Kurs für die ganz Kleinen leitet.

Die Teilnehmenden lernen in der vokalen Früherziehung alle wesentlichen Bausteine wie Rhythmus, Tonhöhe, Dynamik und Klangentfaltung. Dadurch sammeln die Kinder erste chorische Erfahrungen. Wer Interesse hat und sich einen Eindruck verschaffen möchte, ist zu einer Schnupperstunde eingeladen. Dieser Kurs findet immer donnerstags von 14.45 bis 15.30 Uhr statt.

Kinderchor für Grundschüler

Der Kinderchor ist geeignet für Grundschüler ab der ersten Klasse. Hier wird kindgerecht geistliche und Kinderchorliteratur erarbeitet. Im Fokus stehen das Training des Gehörs und Stimmentwicklung sowie das Erlernen von mehrstimmigem Singen. „Viele wissen überhaupt nicht, dass sie singen können. Gemeinsames Singen stärkt das Selbstbewusstsein“, weiß Gregor Loers. Die Kinderchorproben finden dienstags von 15.30 bis 16.15 Uhr statt.

Jugendkantorei für junge Sängerinnen und Sänger

Die Jugendkantorei für junge Sänger und Sängerinnen ab der fünften Klasse trifft sich in kleinen Stimmgruppen oder als gesamter Chor zweimal in der Woche. Hier werden anspruchsvolle und mehrstimmige Werke erarbeitet. Regelmäßig gestalten die jungen Talente Gottesdienste und Konzerte mit. Die Jugendkantorei probt immer dienstags im Rahmen von Stimmproben für die Herren von 16.30 bis 17 Uhr, Sopran von 17 bis 17.30 Uhr sowie Alt von 17.30 bis 18 Uhr. Mittwochs gibt es eine Gesamtprobe von 17 bis 18 Uhr. Alle Kurse finden im Marienpfarrsaal am Marienkirchplatz statt. Sie laufen über ein halbes Jahr und kosten 50 Euro.

Anmeldungen und Infos sind unter loers@bistum-muenster oder laura.loers@web.de möglich.