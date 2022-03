Freude „auf das, was da kommt“

Ursula Heinen-Esser stieg gut gelaunt aus ihrem Dienstwagen und begrüßte die Runde. „Schön, dass Sie das machen“, sagte sie an Dr. Felix Austermann gewandt, „dann haben wir den Staatssekretär wieder“, scherzte die Landesministerin für Umwelt und Landwirtschaft Sonntagnachmittag im NRW-Landgestüt.

Womit sie Dr. Heinrich Bottermann meinte, der nach dem Ausscheiden von Kristina Ankerhold im letzten Jahr die kommissarische Leitung an der Sassenberger Straße übernommen hatte.

Ernster wurde es im Rahmen der Pressekonferenz zur offiziellen Vorstellung von Felix Austermann als neuer Leiter des Gestüts. Das Land stehe zu der Einrichtung, so Heinen-Esser, und ihre Amtskollegin aus dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Ina Scharrenbach, sprach von einem weit über Westfalen hinausreichenden Aushängeschild. „Westfalen, Pferde, Warendorfer Landgestüt – dieser beinahe weltweit bekannte Dreiklang wird mit dem neuen Leiter und mit verändertem, auf die Zukunft ausgerichtetem Konzept noch attraktiver.“

Bei der Arbeit und Zweckbestimmung des Landgestüts gehe es um „Pferdezucht und Identität“, fand Ursula Heinen-Esser. Das Land sei „fest entschlossen, gemeinsam mit engagierten Mitarbeitern diesem Kleinod einen festen Platz auch in den kommenden 200 Jahren der Landesgeschichte zu sichern.“ Nicht umsonst sei das Pferd ja fester Bestandteil des Landeswappens.

Nach zehn Jahren in Bonn fühle er sich Rheinländern und Westfalen gleichermaßen verbunden, bekannte der vor zwei Wochen angetretene Gestütsleiter. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten“ und drauf, die Einrichtung in die Zukunft zu führen in diesem besonderen Spannungsfeld aus Tradition und Wandel.

Sein besonderes Augenmerk liege auf dem Tierwohl. Dabei freue er sich über eine „kompetente, motivierte Mannschaft“ und die Zusammenarbeit mit Züchtern, Kreis und Stadt: „Ich freue mich auf das, was da kommt.“

Ursula Heinen-Esser bezog sich im Rahmen der Einführung auf einen 16-seitigen Bericht ihres Ministeriums nach einer Zukunftswerkstatt, die sich allein mit dem Gestüt befasst hatte. Darin heißt unter anderem. „Es gilt dringend, kurz-, mittel- und langfristig eine Reihe von Veränderungen einzuleiten, um dem Gestüt eine verlässliche Zukunftsperspektive zu geben (...)“. Dazu passe ja, meinte Heinen-Esser wieder mit einem Lächeln zu Felix Austermann, dass er mit gerade 38 Jahren die nötige Zeit für diese Aufgabe mitbringe.

Zur „baulichen Ertüchtigung“ des Gestüts außer der gelenkschonenden Optimierung des Paradeplatzes und der neuen Reithalle gehören auch die acht neuen Paddocks. Die, schätzt Dr. Austermann, könnten noch im April in Betrieb genommen werden.