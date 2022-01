Freude über den Erfolg in Pavilly

Der Sport hat die Freundschaft zwischen Freckenhorst und Pavilly schon immer verbunden. Und jetzt freuen sich die Freckenhorster, dass die Freunde in Pavilly so einen tollen Erfolg feiern können. Die erste Tischtennismannschaft hat den Aufstieg in die Liga National 3 geschafft.

Mit dem Tischtennis ist auch die Verbindung zu den Anfängen der Städtepartnerschaft zwischen Freckenhorst und Pavilly eng verbunden. Es waren die Fußballer und die Tischtennisspieler des TUS Freckenhorst, die im August 1967 in Pavilly mit ihrem Vergleichskampf gegen ihre Mannschaftskollegen vom Olympiques Pavillais den Grundstein für die spätere offizielle Städtepartnerschaft gelegt haben. Inzwischen liegen die Organisation und Verantwortung der regelmäßigen Treffen der Bürger bei den beiden Partnerschaftskomitees.

Das Interesse an den sportlichen Ergebnissen in Pavilly ist aber weiterhin vorhanden. Und da gibt es aktuell sehr unterschiedliche Neuigkeiten. Die erste Fußballmannschaft von Olympiques Pavillais belegt abgeschlagen mit nur drei Punkten bei einem Sieg und neun Niederlagen den letzten Tabellenplatz und wird es schwer haben, den Abstieg zu vermeiden. Dagegen ist jetzt die erste Tischtennismannschaft des Tischtennisclubs in aller Munde. Sie hat sensationell den Aufstieg in die Liga National 3 geschafft und ist damit die klassenhöchste Mannschaft der Region. Bürgermeister Francois Tierce, der schon als stellvertretender Bürgermeister für das Resort Sport ein Herz für den Tischtennissport hatte, ist ebenso stolz auf die Tischtennisspieler wie vor allem der Vereinspräsident Stéphane Galli. Stéphane und sein Bruder Jaquy waren schon beim ersten Treffen mit den Freckenhorster Sportkameraden 1967 mit dabei, damals als aktive Spieler ihrer ersten Mannschaft. Beide haben noch lange gespielt und die Verbindung zu Freckenhorst mit zahlreichen Besuchen und als Gastgeber aufrechterhalten. In Pavilly hat man auch lange versucht, mit dem eigenen Nachwuchs die Mannschaften aufzustellen. Inzwischen hat man sich verstärkt und ist zu einer guten Adresse in der Region geworden. Nach der Freude und dem Stolz über den Aufstieg seiner ersten Garnitur kommt für Stéphane Galli jetzt die Realität zurück, die Realität der Organisation und der Finanzierung. Jetzt im Januar wird die regionale Klasseneinteilung bekannt gegeben.

Weite Reisen warten

Danach ist es möglich, dass die Pavillaner weite Anreisen nach Nantes, Lille, Paris oder Reims erwarten. Bürgermeister Tierce und sein Stadtrat reagierten schnell. Sie beschlossen für den Tischtennisclub Pavilly eine Förderung in Höhe von 1000 Euro. Präsident Galli freute sich über diese Unterstützung, die jedoch nicht ausreichen wird. Zunächst ist die Anmietung eines Kleinbusses für die Auswärtsspiele angedacht.

Die Tischtennisfreunde im TUS Freckenhorst erfreute die Nachricht über den großen Erfolg der Pavillaner. Helmut Achtermann, Vorsitzender der TT-Abteilung , schickte seinem Amtskollegen Stéphane Galli die Glückwünsche der Freckenhorster zum sensationellen Aufstieg.