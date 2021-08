Freuen und Jubeln statt Stänkern

Die Warendorfer Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille gewonnen. In den sozialen Medien gab es infolgedessen zahlreiche Glückwünsche – und einen Streit darüber, wer denn jetzt zuerst gratuliert hatte.

Merkwürdig, fragwürdig, unverschämt, beschämend. Worum geht es? Die Warendorfer Reiterin Julia Krajewski holt Gold bei den Olympischen Spielen – und statt sich gemeinsam zu freuen, geht sofort das Stänkern in den sozialen Netzwerken los: Wer ist der erste, der der Gold-Reiterin gratuliert?

Landrat Dr. Olaf Gericke prescht vor, sendet kurz nach dem Goldritt Glückwünsche über die Facebookseite des Kreises. Alles gut gemeint. Warendorfs Bürgermeister Peter Horstmann, zurzeit in Urlaub, lässt unserer Zeitung über seinen Pressereferenten seine Glückwünsche in Richtung Tokio ausrichten. Er freue sich, dass der Walk of Fame in Warendorf jetzt um eine Olympiasiegerin erweitert werden muss und die Stadt des Pferdes in aller Munde ist.

Dass Warendorfs Bürgermeister keine Glückwünsche postwendend im sozialen Netzwerk via Facebook verlauten lässt, verwundert ein ehemaliges Warendorfer CDU-Ratsmitglied, das stänkert: „Alle gratulieren, nur von der Stadt Warendorf habe ich hier auf Facebook noch nichts gelesen. Vermutlich hat der Bürgermeister das noch gar nicht mitbekommen!“

Postwendend meldet sich ein CDU-Vorstand und postet den despektierlichen Kommentar: „Unser BM-Lehrling?“

Ganz schlechter Stil, der wiederum einen Warendorfer Arzt auf den Plan ruft, der diese Unhöflichkeit nicht unkommentiert lässt: „Nein, das hier ist nicht die feine Art. Mit Verlaub, die Olympionikin ist Warendorfer Bürgerin. Und ist es nicht eine Form der Höflichkeit, dem Bürgermeister den Vortritt zu lassen? Der Wettkampf um Punkte wie Gold ist in Tokio entschieden, da braucht es nicht eine Neuauflage um beste Plätze im Posting in den Medien. Des Bürgermeisters Gratulation wird drum umso herzlicher ausfallen. Und die Goldreiterin hat sicher anderes im Kopf gehabt, als zu schauen, von wo und wem der erste Gratulationspost aus den heimatlichen Gefilden kommt.“ Ironisch merkt der Arzt noch an: „Nun könnte ja Ministerpräsident Laschet auch noch vorpreschen, um dem offiziellen Glückwunsch der Stadt Warendorf zuvorzukommen, sie kommt ja aus NRW – das wäre doch gut für den Wahlkampf.“

Hier scheinen einige vergessen zu haben, was es heißt „sportlich fair“ zu agieren. In diesem Sinne kommentiert auch ein Bürger den Schlagabtausch: „Es gibt keine Reihenfolge, wer in sozialen Medien etwas zuerst zu posten hat. Und da hat keine Person, keine Partei Kritik oder sonst was zu üben. Freuen und Jubeln ist das Mass der Dinge. . .“

Dem ist nichts hinzuzufügen. Und wer weiß, vielleicht weht ja schon bald die Olympische Fahne am Historischen Rathaus – als Zeichen des Glückwunsches aus der Stadt des Pferdes.