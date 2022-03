Frieden als zentrale Botschaft

Über 200 Teilnehmer zogen gemeinsam vom Hauptstandort der Laurentiusschule in der Dr.-Leve-Straße zum Teilstandort in der Altstadt. Dort bildeten sie ein großes Peace-Zeichen, um ihre Hoffnung auf baldigen Frieden auszudrücken.

Die Laurentiusschule hat am Mittwochmorgen ein Zeichen für den Frieden gesetzt. Um 10 Uhr trafen sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Standort Dr.-Leve-Straße, um von dort unter Polizeibegleitung zum Standort in der Altstadt zu wandern. 165 Kinder, 30 Lehrerinnen und Lehrer sowie einige Eltern bildeten ein eindrucksvolles Bild, als sie durch die Straßen zogen.

„ »Es war ein besonderes Erlebnis, denn wir haben uns ja schon seit zwei Jahren kaum gesehen.« “ Kathrin Sellmeier, kommissarische Schulleiterin

„Wir wollten eine gemeinsame Schulaktion starten, um als Gemeinschaft ein Zeichen zu setzen. Das Schülerparlament und der Klassenrat hatten die Idee zu einer Wanderung für den Frieden“, berichtet die kommissarische Schulleiterin Kathrin Sellmeier. Die Kinder seien sehr beeindruckt gewesen und hätten das Bild von der Gemeinschaft auf sich wirken lassen. „Es war ein besonderes Erlebnis, denn wir haben uns ja schon seit zwei Jahren kaum gesehen. Wir haben durch die Gemeinschaft mal wieder das Gefühl der Stärke erfahren.“

Während der Wanderung trugen alle Teilnehmer einen Button mit der Aufschrift „Wann immer du die Chance hast, wähle Frieden“. Das war eine Idee der Elternschaft, die die Buttons in Eigeninitiative erstellten.

Gegen 10.30 Uhr kam die Gruppe an der Klosterstraße an und versammelte sich auf dem Schulhof. Hier sangen sie das Lied „Wir ziehen in den Frieden“ von Udo Lindenberg. „Das ist ein tolles Bild, euch so zu sehen“, sagte Pastoralreferent Ulrich Hagemann. „Es lässt euch nicht kalt, was wir im Fernsehen sehen, und ihr zeigt, dass es euch nicht egal ist.“ Gemeinsam wurde eine Schweigeminute für die Opfer des Krieges eingelegt. „Ihr seid unsere Hoffnungsträger für eine friedliche Zukunft“, sagte Kathrin Sellmeier.

„ »Wir warten darauf, dass wir auch die ersten ukrainischen Kinder hier beschulen.« “ Kathrin Sellmeier

Die Aktion wurde in der Laurentiusschule im Unterricht vorbereitet. „Wir haben uns bewusst von einer politischen Thematisierung abgewendet. Die Kinder hatten viele Fragen und kommen auch mit Ängsten in die Schule“, berichtete die Schulleiterin. Im Unterricht wurden die Fensterfronten mit der Friedenstaube und dem Wort Frieden in verschiedenen Sprachen gestaltet. In der Schule sind auch russische Kinder, die sich in einer besonderen Situation befinden. „Wir haben klargestellt, dass sie nichts für den Krieg können, aber das war für alle selbstverständlich“, versicherte Sellmeier. Es sei darum auch bewusst auf Anti-Putin-Schilder verzichtet und der Frieden als zentrale Botschaft vermittelt worden.

In einer Familie sitzen die Großeltern in Kiew fest, und eine Familie hat ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. „Die Frau stammt aus der Ukraine. Wir warten darauf, dass wir auch die ersten ukrainischen Kinder hier beschulen.“

Es steht zu befürchten, dass das Thema Krieg in der Ukraine die Schülerinnen und Schüler auch in der nächsten Zeit begleiten wird. „Wir nehmen die Kerze mit und stellen sie in den Eingangsbereich.“ Am Freitag findet eine große Friedensdemo aller Schulen statt, und auch die Laurentiusschule wird mit einer Abordnung von 16 Kindern zum Lohwall ziehen, wo eine große Versammlung stattfinden wird.