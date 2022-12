Frischer Nachwuchs für eine wichtige Säule der Feuerwehr

Die Feuerwehr Warendorf führte einen eigenen Lehrgang für die Träger von Atemschutzgeräten durch – 17 Feuerleute absolvierten den Lehrgang über drei Wochenenden, und sie hatten viel Spaß an der neuen Herausforderung.

Auch das sind noch Auswirkungen der Corona-Pandemie: Es gab einen Lehrgangsstau für die Feuerwehr, und der Bedarf an neu ausgebildeten „Atemschutzgeräteträgern“ war hoch. Jetzt konnte Abhilfe geschaffen werden, berichtet die Feuerwehr Warendorf in einer Pressenotiz.

Den jüngsten Lehrgang „Atemschutzgeräteträger“ schlossen 17 Mitglieder der Feuerwehr Warendorf nach drei Wochenenden erfolgreich ab.

In Absprache mit dem Kreisfeuerwehrverband Warendorf wurde dafür nun ein eigener Lehrgang auf Stadtverbandsebene durchgeführt. Möglich war dies auch durch die Vorhaltung einer eigenen Atemschutzwerkstatt und die örtlichen Gegebenheiten, um möglichst praxisnah zu üben.

In der Praxis wurde neben der Gerätekunde und den Geräteüberprüfungen auch das Absuchen von vernebelten Räumen nach Personen trainiert. Eine weitere Besonderheit war das Erkunden einer unbekannten Räumlichkeit im Dunkeln. Nachdem der vorgehende Trupp der Meinung war, alles Notwendige erkundet zu haben, mussten die Teilnehmer ohne vorheriges Wissen an einem Flipchart zeichnerisch den Raum mit möglichst vielen Details darstellen. Die Ergebnisse waren vielfältig und zeigten, dass ein Erkunden im Dunkeln im Unbekannten auch für Verwirrung sorgen kann.

Das Fazit der Feuerwehr: „Die Ausbildung machte den Teilnehmern sichtlich Spaß, sie lernten bei den Übungen aber auch ihre eigenen Grenzen kennen mit Laufübungen, Leitersteigen, dem Krabbeln unter Hindernissen oder dem Retten einer Puppe über Treppen.

Die Feuerwehr Warendorf absolvierte einen Lehrgang für Atemschutzgeräteträger. Foto: Feuerwehr Warendorf

Zum Ende des Atemschutzlehrgangs wurden eine schriftliche Erfolgskon­trolle sowie eine Belastungsübung in der Kreisatemschutzstrecke in der Feuerwache Ahlen durchgeführt. Diese Belastungsübung muss auch jeder Atemschutzgeräteträger einmal jährlich erfolgreich bestehen. „Nur durch genügend taugliche Atemschutzgeräteträger ist die Feuer- wehr in der Lage, im Einsatzfall die Menschenrettung oder Brandbekämpfung im Innenangriff durchzuführen“, heißt es erläuternd.

Reale Heißausbildung an der Kreisfeuerwehrschule

Der Lehrgang wurde unter der Leitung von Gerd Tünte mit den weiteren Ausbildern Bernd Hütig, Andrea Ohlmeier und Niels Recker durchgeführt. Bereits wenige Tage später konnten einige der neu ausgebildeten Atemschutzgeräteträger an einer realen Heißausbildung an der Kreisfeuerwehrschule im Kreis Gütersloh teilnehmen. Dort konnten die Teilnehmer in Ruhe die Brandverläufe vom Entstehungsbrand über den Flashover bis zum Phänomen der Rauchgasdurchzündung beobachten. Sie erlernten dort auch den Unterschied zwischen Flashover und Rauchgasdurchzündung, konnten Rauchschichten deuten und eine drohende Durchzündung erkennen.