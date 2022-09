Fröhliches Miteinander für alle Sinne

Das war ein Fest der guten Laune – dennoch war der Hintergrund ernst, denn im Fokus standen die Kinderrechte. Das schon traditionelle Kinderfest der Warendorfer Unicef-Gruppe ging jetzt in eine neue Auflage im Emspark, wo Kindern und Eltern ein buntes Programm geboten und obendrein jede Menge Wissenswertes über das Thema „Kinderrechte“ vermittelt wurde.

Während die Eltern sich am Stand des Amtes für Jugend und Bildung informieren konnten, bemalten die Kinder Stofftaschen.

Zahlreiche Einrichtungen waren mit ihren Informationsständen vor Ort, darunter das Amt für Jugend und Bildung des Kreises, die Awo, die Caritas, die Stadtbücherei und andere mehr.

Lachende und spielende Kinder, viele gut gelaunte Erwachsene: Wenn Unicef sich am Weltkindertag für Kinderrechte starkmacht, wird das in Warendorf seit etlichen Jahren zu einem bunten Kinderfest. So wurde auch die neuste Auflage des großen Kinderfestes der Warendorfer Unicef-Gruppe gestern auf den Kleinspielfeldern im Emspark zu einem fröhlichen Event. „Läuft doch super!“,sagte Daniela Hornung vom Organisationsteam und strahle mit der Sonne um die Wette, als sie sich während des Festes durch die vielen Kinder und Erwachsenen schlängeln musste, um ihr Ziel zu erreichen.

Sensorik und Gleichgewicht waren beim Mini-Barfußpfad auf Tennisbällen und Korken gefragt. Foto: Foto: Andreas Engbert

Augenscheinlich nutzten viele Familien das Fest als sonntägliches Ausflugsziel. Geboten wurde den Kindern ein buntes Programm aus Spielen, Basteln, Ausprobieren. Und natürlich Unterhaltung, etwa durch Clown „Puppi“, der allerlei Blödsinn machte oder der Tanzschule Ingrid, die zum Mittanzen einlud. Auf der Bühne traten zudem etliche Schulen und Kindergärten mit musikalischen Einlagen auf und die jüngsten Gruppen des TSC Warendorf zeigten ihr Können.

Geschicklichkeit und Zusammenarbeit forderte das Turmbauspiel. Foto: Foto: Andreas Engbert

22 Einrichtungen rund um das Thema Kinder und Familien im Boot

Insgesamt 22 Einrichtungen, die sich rund um das Thema Kinder und Familien engagieren, hatten ihre Stände auf dem Kinderfest aufgebaut. Parallel zum spielerischen Angebot für Kinder hatten viele dabei auch Informationen zu ihren Angeboten für die Eltern mitgebracht. So waren neben Kindergärten, Kindertagesstätten und Familienzentren beispielsweise das Amt für Jugend und Bildung des Kreises Warendorf, die Awo mit den „Wegbegleitern“, die Caritas mit dem Integrationsdienst oder die Initiative Moria, die Kinder auf der Flucht in den Blick nahm, vertreten. Auch die Stadtbücherei war dabei: „Sonst machen wir immer Repair-Café, heute bieten wir ein Anti-Repair-Café“, erklärte Birgit Lücke lachend das Angebot, bei dem die Kinder alte, nicht mehr zu reparierende Geräte wie Laptop, Handy und Co. auseinander bauen durften, um das Innenleben zu sehen.

Singend beteiligten sich die Schülerinnen und Schüler der Laurentiusgrundschule am Programm des Kinderfestes. Foto: Foto: Andreas Engbert

„Man kann nicht genug über Kinderrechte sprechen und sich dafür stark machen“, befand Bürgermeister Peter Horstmann bei der offiziellen Eröffnung des Kinderfestes zum Weltkindertag.

Bunt ging es am Schminkstand der Elterninitiative „Am Eichenwäldchen" zu. Foto: Foto: Andreas Engbert

Im Rahmen des Kinderfestes nahm die Aufsuchende Jugendarbeit der Stadt Warendorf das neue Lastenrad offiziell in Dienst. Sozialarbeiter Jens Micke hat seinen alten „Bulli“ bereits im Juli gegen das neue Lastenrad getauscht. „Wir haben festgestellt, dass vieles, was ursprünglich geplant war, nicht mehr benötigt wurde“, erläuterte Stadtjugendpfleger, dass nun gezielter Material mitgenommen werden kann. Etwas Spielzeug wie ein paar Bälle, eine Bluetoothbox und Flyer für verschiedene Angebote hatte Jens Micke im Gepäck, der festgestellt hat, dass er mit dem elektrisch unterstütztem Rad nicht nur fast genauso schnell unterwegs ist, wie sonst, sondern auch ganz andere Wege zu den Jugendlichen nehmen kann. Finanziert wurde das Rad von der Stadt Warendorf und zum größten Teil aus einem Fördertopf des Bundes.

Viele Einrichtungen hatten sich mit verschiedenen Spielangeboten am Kinderfest zum Unicef-Weltkindertag beteiligt. Foto: Foto: Andreas Engbert