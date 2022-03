Frohsinn wird über Gewalt siegen

Überschattet ist der Karneval nicht nur von der Corona-Pandemie, sondern auch vom Krieg in der Ukraine. „Unser Frohsinn wird immer siegen – nie die Gewalt.“ Mit dieser Botschaft wendet sich WaKaGe-Präsident Hermann-Josef Schulze-Zumloh an die Besucher der Homepage der Warendorfer Karnevalsgesellschaft.

Als Indianer verkleidet, trat Matthias Jäger („Matze“ seine letzte Fahrt an Rosenmontag mit dem Bürgerbus Süd an.

Für Matthias Jäger, Spitzname „Matze“, war es die letzte Fahrt mit dem Bürgerbus Süd. Der Vollblutkarnevalist und Chefkoch des Kolpinghauses ließ es sich nicht nehmen, auch an Rosenmontag, oder gerade deswegen, sich ein letztes Mal hinter das Steuer des Bürgerbusses zu setzen – ehrenamtlich versteht sich. Denn am Sonntag, 6. März, streicht „Matze“ die Segel im Kolpinghaus, hängt der langjährige Pächter die Kochmütze an den Nagel (die WN berichteten).

Und so war es für ihn auch eine Art Abschiedstour von seinen liebgewonnenen Bürgerbus-Stammgästen.

Verkleidet als Indianer mit Federschmuck als Kopfbedeckung und Konfetti-Kanone begrüßte „Matze“ bei „Dienstantritt“ um 8 Uhr morgens die ersten Fahrgäste auf dem Marktplatz, die gen Krankenhaus wollten.

Traditioneller Stopp bei Bäckermeister und Ex-Prinz Josef Dreischulte in der Emsstraße, wo es durch das Busfenster erst mal einen heißen Kaffee gab. So gestärkt ging es mit „Warendorf, Helau-Rufen“, weiter durch die ansonsten weitgehend narrenfreie Innenstadt.

Denn die Veranstalter des Warendorfer Karnevals, WaKaGe und Bürgerausschuss, hatten alle Großveranstaltungen, darunter auch den Rosenmontagszug abgesagt.

Traditionell hielten es viele Geschäfte in der Innenstadt wie sonst auch und blieben am Rosenmontag geschlossen. Und die Schulen hatten sowieso karnevalsfrei.

Überschattet ist der Karneval aber nicht nur von der Corona-Pandemie, sondern auch vom Krieg in der Ukraine.

„Unser Frohsinn wird immer siegen – nie die Gewalt.“ Mit dieser Botschaft wendet sich WaKaGe-Präsident Hermann-Josef Schulze-Zumloh an die Besucher der Homepage der Warendorfer Karnevalsgesellschaft. Eine Friedenstaube vor dem Hintergrund der ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb unterstreichen diese Botschaft. Damit setzt die WaKaGe ein Friedenszeichen.

Der WaKaGe-Präsident weiter: „Die Corona-Pandemie hat vieles verändert. Doch damit nicht genug. Denn Wladimir Putin versucht die Grenzen in Europa militärisch zu verrücken. Wir verurteilen dieses Vorgehen auf das Schärfste. Wir denken an das Leid und die Ängste der Menschen vor Ort und sind gedanklich an ihrer Seite. Kein Aggressor und kein Terrorist dieser Welt kann unsere friedliche Weltanschauung verändern. Gerade der Karneval gibt uns die Möglichkeit in nicht verletzender Weise Probleme und Missstände anzusprechen.“