Frösche erhalten grünen Anstrich

Die Mädchen und Jungen der Everwordschule bringen Farbe ins große Bürgerfest am 10. Juli. Denn die 293 Schülerinnen und Schüler kümmern sich darum, dass genausoviele Pielepoggen den richtigen Anstrich erhalten. Die Holzrohlinge der Frösche wurden von der Firma Niehoff in unterschiedlicher Größe erstellt und zur Schule geliefert. Am Mittwoch kam Malermeister Michael Kraß mit den passenden Farben vorbei, so dass die Kinder nun loslegen können.

Bevor aber die Farbe aufgetragen werden kann, muss das Holz abgeschmirgelt werden, damit die Farbe auch hält. Zum Bemalen hat Michael Kraß sechs verschiedene Grüntöne – zwei Mal hell, zwei Mal mittel und zwei Mal dunkel – mitgebracht. Zudem gibt es weiß für die Augen und rot für den Mund. „Die Farben sind wasserfest, so dass die Frösche später in den Garten gestellt werden können“, versicherte Michael Kraß, der die Hälfte der Kosten selbst übernimmt.

Jedes Kind wird nun in den nächsten Tagen seinen eigenen Frosch kreieren. Ein bis zwei Stunden sind für das Schmirgeln angesetzt, weitere vier bis sechs Stunden für das Bemalen. „Die Aktion findet im Kunstunterricht statt“, erklärt Schulleiter Guido Stricker.

Die Idee zu dieser Pielepoggen-Aktion hatte Lehrerin Reinhild Holzmüller, die in ihrem Heimatort Essingen eine ähnliche Malaktion mit Bienen im Rahmen der Remstal-Gartenschau im Jahr 2019 gesehen hatte. Beim Bürgerfest sollen die Pielepoggen dann im Ortskern platziert und später verkauft werden. Wahrscheinlich werden viele Eltern ein Unikat kaufen.