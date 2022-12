Viel Raum für besinnliche Stimmung ließen die Landwirte bei ihrer diesjährigen Lichterfahrt nicht. Das zeigte in diesem Jahr die gewachsene Zahl an Plakate, die anderes als Frohe Weihnachten wünschten. Frust über Regelungswut in der Landwirtschaft fand dort ebenso Widerhall, wie der Hinweis auf seit Jahrzehnten stagnierende Erzeugerpreise oder die Forderung nach mehr Regionalisierung.

Während sich an der geplanten Fahrtroute schon langsam die ersten Zuschauer gruppieren, herrschte unter den Landwirten, die sich am Samstagabend für die diesjährige Lichterfahrt unter dem Motto „Ein Funke Hoffnung – Ohne Bauern geht es nicht“ sammelten, Aufregung und beginnender Frust. Die Fahrt schien vorbei, noch ehe sie begonnen hatte. Grund: Unvorhergesehene Probleme mit den Genehmigungsauflagen unmittelbar vor dem Start

Eine Genehmigung zu bekommen, war in diesem Jahr wie verbreitete im Münsterland ohnehin schwieriger geworden, berichteten auch heimischen Organisatoren von „Land schafft Verbindung“. Landwirte aus Milte, Sassenberg und Beelen tun sich seit dem Corona-Jahr 2020 für die Fahrten zusammen. Damals wollten sie vorweihnachtliche Stimmung in die vom Lockdown geprägte Zeit zaubern und zugleich das Renommee ihres Berufstandes aufpolieren.

Der Erfolg war und ist durchschlagend. Auch in diesem Jahr säumten wieder überall an dem rund sieben Kilometer langen Rundkurs quer durch die Stadt bis hinaus zum Feldmarksee hunderte Menschen – viele davon Familien mit Kindern - die Straßen und warteten aufgeregt auf den Tross. Nicht nur moderne Traktoren, sondern auch Oldtimer und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge zogen schließlich dann doch leuchtend geschmückt an ihren vorbei – noch einmal mehr als im Jahr zuvor, denn auch die Landwirte finden Vergnügen an der Aktion.

Dass sie mehr wollten als nur die Menschen am Straßenrand zu bezaubern, zeigte in diesem Jahr die gewachsene Zahl an Plakate, die anderes als Frohe Weihnachten wünschten. Frust über Regelungswut in der Landwirtschaft fand dort ebenso Widerhall, wie der Hinweis auf seit Jahrzehnten stagnierende Erzeugerpreise oder die Forderung nach mehr Regionalisierung.

„Im Grunde stehen wir noch an der gleichen Stelle wie damals, als wir nach Berlin gefahren sind“, erinnert Mitorganisator Benedikt Wiefel etwas ernüchtert an jene Tage im Jahr 2019, als Landwirte aus dem ganzen Land ihren Unmut in einer Sternfahrt per Trecker vor den Berliner Reichstag getragen haben. „Auf der einen Seite sollen und wollen wir die Bevölkerung satt machen, auf der anderen Seite lässt man uns nicht.“

Gerade in diesem Jahr sei die ohnehin schwierige Situation durch den Ukraine-Krieg und seine Folgen noch einmal deutlich verschärft worden. „Das hat auf den Höfen auf der Kostenseite noch einmal alles durcheinandergewirbelt“, hält Wiefel fest. Die Mehrkosten seien auf die Produkte noch gar nicht entsprechend umzulegen gewesen. „Da ist der Bauer der letzte in der Kette.“

Die Lichterfahrt war zwar genehmigt, doch vor dem Start zeigte sich, dass es ein Missverständnis gab, welche Fahrerlaubnis die Fahrer vorlegen müssten, erläuterte die Polizei vor Ort. Zum Glück für Zuschauer und Landwirte scheiterte die diesmal an der Frage nicht.