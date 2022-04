Führung zu den Brennpunkten

Versprechen die Kirschblüten am Emstor die Einfahrt in einen schönen Radweg in Richtung Sassenberg? „Wer diesen Weg schon mal gefahren ist, weiß, dass dem nicht so ist“, heißt es in einer Pressenotiz vom Runden Tisch Radverkehr Warendorf. Für den Runden Tisch Radverkehr Warendorf (RTR) ist der Beschluss des Radverkehrskonzeptes der Stadt mit der Sassenberger Straße als Auftaktprojekt ein Anlass, sich vor Ort genauer umzusehen, um die Planungen der Stadt zu erörtern und zu bewerten. Am Donnerstag (21. April) bieten Klaus Dellori und Norbert Breuer vom RTR um 17 Uhr eine Führung an. Treffpunkt ist die Emsbrücke am Dreisprung. Bei der Führung werden die verschiedenen Punkte der Planungen rechts und links der Sassenberger Straße zwischen Dreisprung und Kreisverkehr an der B 475 aufgesucht und vorgestellt.

Dazu zählen beispielsweise die Verbreiterung des bestehenden Radweges und Schutzstreifen auf der Straße für Radfahrer, die in Richtung Innenstadt unterwegs sind. Es geht also zum einem um die Planungen des von der Stadt beauftragten Planungsbüros IPW und zum anderen um die Vorschläge des RTR.

Die Fragen lauten: Werden die gesteckten Ziele erreicht? Wird der Radverkehr gefördert und gestärkt? Wird der Straßenraum zugunsten des Radverkehrs neu verteilt? Wird die Sicherheit erhöht und werden Schulwege angemessen berücksichtigt? Der Runde Tisch Radverkehr Warendorf ist per E-Mail an info@radrundertischwaf.de zu erreichen.