Führungen durch die Sonderausstellung

Noch bis zum 15. Januar gilt freier Eintritt im Westpreußischen Landesmuseum. Das bietet zudem zwei Führungen an.

Westpreußisches Landesmuseum in Warendorf

Die „Meerlandschaft“ von Władysław Strzemiński ist unter anderem in der Ausstellung zu sehen.

Das Westpreußische Landesmuseum im ehemaligen Franziskanerkloster bietet allen Interessierten zwei öffentliche Führungen an. Am Donnerstag (5. Januar) um 15 Uhr lädt das Museum zu einem Rundgang durch seine aktuelle Sonderausstellung „Glanzlichter. Polnische Kunst aus dem Kunstmuseum Bochum“ ein. Die in Kooperation mit der Porta Polonica gezeigte Ausstellung präsentiert eine einzigartige Auswahl zeitgenössischer polnischer Kunst des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Bochum.

Weihnachtskrippe besichtigen

Am Sonntag (8. Januar) erwartet die Besucherinnen und Besucher ab 11 Uhr eine spannende Führung durch die Geschichte der deutsch-polnischen Kulturregion Westpreußen. Der etwa einstündige Rundgang durch die Dauerausstellung des Museums wird durch eine Besichtigung der Klosterkirche abgeschlossen. Anschließend ist ein Verbleib im Museum und ein Besuch der aktuellen Sonderausstellung möglich.

In der Klosterkirche kann zudem bis zum 15. Januar (Sonntag) auch die alljährliche Weihnachtskrippe besichtigt werden. Bis zu diesem Tag ist der Museumseintritt noch kostenfrei.