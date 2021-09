Fulminates Trödel-Comeback

Das war ein Auftakt nach zweijähriger pandemiebedingter Pause wie man ihn sich schöner nicht hätte vorstellen können. Der Garagentrödel in Hoetmar hat Alt und Jung und Schnäppchenjäger nicht nur aus Hoetmar selbst sondern auch aus der Region wieder zusammengebracht. Alle haben den Austausch nach der Pause genossen – da traten die Trödel-Schätze schon fast in den Hintergrund. Die Organisatoren jedenfalls zeigten sich hoch zufrieden.

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause hat der Hoetmarer Garagentrödel am Sonntag ein fulminantes Comeback gefeiert. Mehr als 80 Hoetmarer – so viele wie nie zuvor – verwandelten das Golddorf bei der fünften Auflage und strahlendem Sonnenschein in ein wahres Trödelparadies. Bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Start um 10 Uhr zogen die ersten Neugierigen durch das Dorf, um Schätze zu entdecken und die besten Schnäppchen zu schlagen.

Es gab spannende Schätze zu entdecken im Rahmen des Garagentrödels in Hoetmar. Foto: Stephan Ohlmeier

„Es ist einfach toll, dass wir heute wieder trödeln dürfen“, sagte Anne Beckmann. Gemeinsam mit Andrea Spielbrink zeichnete sie erstmals für die Organisation des Garagentrödels verantwortlich. Bernd Schlichtmann, der mit Reimund Weiler 2016 die Idee zur Veranstaltung hatte, habe aber mit vielen Tipps zur Seite gestanden. „Die Resonanz ist gewaltig“, freute sich Anne Beckmann. Bewusst habe man sich dafür entschieden, maximal 30 Standorte zuzulassen: „Die Stände müssen ja auch alle auf unser Plakat passen.“ An einzelnen Standorten, wie dem Hof des Landhandels Averbeck oder dem Grundstück der Familie Beckmann tummelten sich aber gleich mehrere Anbieter. Zudem hatten sich viele Hoetmarer zu Standgemeinschaften zusammengeschlossen. Außerdem durfte der Trödel aus Corona-Schutzgründen nicht in den Garagen, sondern vor diesen unter freiem Himmel stattfinden.

Reiches Angebot an alten Schätzen

Das Angebot reichte von Schmuck, Silber, Glas und Porzellan über Haushaltswaren, Werkzeug, Gartengeräten und Kleinmöbeln bis hin zu gut erhaltener Kleidung und Kinderspielzeug. Auch selbstgefertigte Schmuck oder Metallarbeiten waren im Angebot. „Unser Motto lautet Feines für Kleines“, unterstrich Anne Beckmann.

Eine Aktion mit Spaßfaktor -- der Garagentrödel in Hoetmar. Foto: Stephan Ohlmeier

Erstmals in seinem Leben nahm Heinz „Knolli“ Dollmann an einem Trödel teil: „Meine Frauen haben gesagt, da machen wir mit.“ Die Gelegenheit habe er genutzt, um seinen Keller aufzuräumen. Hingegen nutzte Pfarrer em. Norbert Happe, der erst vor kurzem nach Hoetmar gezogen ist, die Möglichkeit, mit den Hoetmarern ins Gespräch zu kommen. Den Erlös wolle er an das Mexiko-Projekt „Kinder gehören zu ihren Eltern“ spenden, dass er bereits seit langem unterstütze. Wenige Meter weiter öffnete das Lädchen seine Türen und bot gut erhaltene Kleidung sowie vieles mehr zum Verkauf an.

Im Mittelpunkt standen nach den Corona-Beschränkungen die Gespräche und der Austausch. „Außerdem macht Trödeln einfach Spaß“, waren sich beispielsweise Mia-Sophie und Jannik Mestrup sowie Imke und Jule Spielbrink einig.

Es gab viele Schätze zu entdecken auf dem Garageantrödel in Hoetmar. Foto: Stephan Ohlmeier

Auffällig war, dass sich der Hoetmarer Garagentrödel mittlerweile über die Dorfgrenzen hinaus herumgesprochen hat. Viele Auswärtige zogen mit Lageplan von Stand zu Stand. Der Erlös des Trödels – zehn Euro wurden bei der Anmeldung pro Trödler eingesammelt – soll übrigens innerhalb Hoetmars gespendet werden. Und 2022 ist schon eine Neuauflage des Trödels in Sicht.