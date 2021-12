Fünf Ausnahmemusiker präsentieren Jazz-Konzert

In der Konzertreihe „Jazz Live“ tritt am Donnerstag (16. Dezember) die Formation Phoenix im Dachtheater auf. Stefan Bauer (Marimba/Vibrafon) hat mit Sarah Buechi (Gesang), Michael Heupel (Flöten), Steffen Schorn (Kontraaltklarinette/ C-Melody-Saxofon) und Christoph Haberer (Drums/Percussion) Musiker zusammengeführt, die für eine viertägige Konzertreihe ein neu konzipiertes Programm zusammengestellt haben.

Sarah Buechi studierte an der Jazzabteilung der Hochschule für Musik in Luzern bei Lauren Newton und Susanne Abbuehl sowie 18 Monate lang am Karnataka College of Percussion in Bangalore in Indien, dem Mutterland komplexer Rhythmik. Seitdem verfügt ihr Gesang über mikrotonale Elemente der südindischen Musik. Weit jenseits dessen, was man von einer Sängerin erwartet, brilliert sie mit ihren rhythmischen Qualitäten und verleiht ihren charismatischen Auftritten außerdem eine physische, beinahe theatralisch-erzählerische Note.

Spektakulärer Flötist

Steffen Schorn gehört gegenwärtig zu den maßgeblichsten deutschen Musikern, weit über ein enges Verständnis von Jazz hinaus. Neben seinen instrumentalen Fähigkeiten auf einer Vielzahl von Holzblasinstrumenten (Tubax bis Piccolo-Flöte) steht er als enorm produktiver und origineller Komponist und Arrangeur im Fokus des Geschehens der Musikwelt Europas. Seit 2001 ist er Professor an der Jazz-Abteilung der Hochschule für Musik Nürnberg. Dort leitet er die Jazz-Kompositionsklasse, unterrichtet Saxofon und Ensemblespiel und ist künstlerisch für den Jazzunterricht verantwortlich.

Michael Heupel gehört zu den spektakulärsten und vielseitigsten Flötisten der improvisierten Musik. Er unterrichtet Jazzflöte an der Hochschule für Musik Köln. Mit unterschiedlichen Formationen unternahm er Tourneen durch Asien, Afrika und Lateinamerika.

Musikalischer Erzähler

Christoph Haber hat seit Jahrzehnten die Szene inspiriert als Forschender in rhythmischen und klanglichen Angelegenheiten. Er hat als einer der ersten ein herkömmliches Drum Set nicht nur mit Perkussionsinstrumenten aus aller Welt erweitert und die hochentwickelte Rhythmik beispielsweise Indiens, Afrikas und Südamerikas in seine Spielweise einfließen lassen, sondern systematisch eine hochinteressante Synthese zwischen elektronischen und digitalen Klangquellen und Naturklängen entwickelt.

Stefan Bauer gilt als einer der besten Vibrafonisten und sieht sich als musikalischen Erzähler, der sich dazu vielfältiger musikalischer Mittel bedient und ungewöhnliche Musiker zusammenführt.

Das Konzert wird unter den derzeit geltenden Bestimmungen durchgeführt. Um Abstände gewährleisten zu können, wird die Zuschauerzahl für dieses Konzert im Dachtheater auf 40 Gäste begrenzt.

Informationen zu allen Konzerten der aktuellen Spielzeit sind unter www.jazz-in-warendorf.de abrufbar. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro, ermäßigt zehn Euro, Konzertbeginn ist um 20 Uhr.