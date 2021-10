Fünf Dackel und ihr schwerer Start ins Leben

„Es war eine ganz normale Geburt“, bemerkt Dorothee Wiedeler und blättert in einer Kladde, in der sie die Geburt des D-Wurfs ihrer Rauhaardackelhündin Cleo dokumentiert hat. „6.11 Uhr, Däumling, der Kleinste, 7.10 Uhr, Día, der Tag, 9.54 Uhr Duplo, 11 Uhr, Digga, der Dickste, 11.41 Uhr Dunkin wie Dunkin Donuts. . .“ Doch dann versetzte eine zu lange Wehenpause die Hobbyzüchterin in Alarmbereitschaft. Die Freckenhorsterin, die, von zwei älteren Damen aus Wiesbaden in die Zwingergemeinschaft „Aus der Banditenbande“ aufgenommen wurde, packte Cleo und die Welpen aus der Wurfkiste, die sie im Wohnzimmer aufgestellt hatte, ins Auto. Mit Tochter Geva und ihrer Freundin Astrid Künne, aus deren Rauhaardackel-Zucht „Von den kleinen Banditen“ Cleo stammte, fuhr sie zur Tierärztin. Cleo wurde untersucht, bekam Medikamente. „Es war alles gut, aber der letzte Welpe, eine kleine Hündin, wollte nicht kommen“, erinnert sich Dorothee Wiedeler an das Wechselbad der Gefühle, das sie und ihre Familie am 17. August, genau 63 Tage, nachdem Hündin Cleo belegt worden war, erlebten. Wenig später waren die sechseinhalbjährige Cleo und ihr Welpe tot. Ursache ungeklärt.

