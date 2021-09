Fünf Eingangsklassen nur auf Antrag

Die Vierzügigkeit soll für die Sekundarstufe I an den Warendorfer Gymnasien künftig die Regel sein. Nur in Ausnahmefällen und nach vorherigem Ratsbeschluss soll eine Fünfzügigkeit möglich sein.

Eine klare Zügigkeit diene einerseits der verlässlichen Raumplanung in den Schulen, andererseits helfe sie der Schulaufsicht bei der Steuerung personeller Ressourcen an Schulen, erläuterte Udo Gohl, Sachgebietsleiter Schule, am Dienstagabend den Mitgliedern des Fachausschusses. Thema war einmal mehr die Festsetzung der Zügigkeiten für das Gymnasium Laurentianum und das Mariengymnasium.

Die Verwaltung empfahl, für die Sekundarstufe I an beiden Gymnasien die Vierzügigkeit festzusetzen. Das sei auch in Zusammenhang mit der Erarbeitung des Raumprogramms am MGW und der Rückkehr zu G 9 mit beiden Schulleitungen sowie der Bezirksregierung so besprochen worden.

Für die Oberstufen werde für das MGW – analog zum Raumprogramm – von einer Höchstzahl von 120 Schülern ausgegangen. Bei einer Vierzügigkeit in der Sekundarstufe I sei diese Zahl so gewählt, dass gegebenenfalls noch ein Puffer für die Aufnahme von Schülern beispielsweise aus anderen Schulformen bestehe.

Beim Laurentianum, für das in einer pädagogischen Arbeitsgruppe die Fusion mit dem ehemaligen Aufbaugymnasium erarbeitet wurde, kalkuliere man in der Sekundarstufe II mit einer Zahl von bis zu 150 Schülern je Jahrgangsstufe. Das Raumprogramm für das Laurentianum sei noch nicht erarbeitet. Da die Schule aber zurzeit über zwei große Gebäude verfüge, sei das zunächst auch unproblematisch.

Ihre Fraktion sehe zwar den Bedarf der Planungssicherheit, bemerkte Mechtildis Wissmann für die CDU-Fraktion, gleichwohl sei ihr, wie auch einigen Kollegen aus der Fraktion, der Elternwille „ganz wichtig“. Dazu gehöre die Wahl der Schulform. Nicht jeder wolle sein Kind in den gebundenen Ganztag schicken, wie ihn das Lau anbietet. Es gebe auch Eltern, die ihre Kinder gerne am eigenen Mittagstisch beköstigten. Wissmann forderte daher, den Beschlussvorschlag der Verwaltung dahingehend zu erweitern, dass im Einzelfall, im Einvernehmen mit der Schulleitung, mit Genehmigung der Schulaufsicht und nach zuvor erfolgtem gesonderten Ratsbeschluss, eine Fünfzügigkeit in der Sekundarstufe I ermöglicht werden soll.

Was Mechtildis Wissmann für einen „guten Kompromiss“ hielt, überzeugte Daniel Wullkotte (Bündnis 90/Die Grünen) offenbar nicht. „Und wenn sich der Sonderfall verstetigt?“, gab er zu bedenken.

Folgerichtig stimmte er, wie auch zwei Mitglieder der CDU-Fraktion, gegen den erweiterten Empfehlungsbeschluss, der am Ende mehrheitlich angenommen wurde.