Fünf Enkel erinnern an ihren Opa

Zwei weitere Stolpersteine erinnern an Opfer der Nazizeit. Anton Westekemper ist dabei das erste Euthanasieopfer. In der Münsterstraße 1 wird der Stein für Eduard Elsberg erst nach den Bauarbeiten fest installiert.

Die Aktion Stolpersteine führte am Freitagmorgen gleich fünf Enkelkinder zusammen, die sich am Haus in der Flurstraße 17 wiedertrafen. Dort hatten die Großeltern Anton und Theresia Westekemper gewohnt. Der 1886 in Freckenhorst geborene Anton Westekemper wurde 1925 in eine Anstalt für psychisch Kranke eingewiesen, 1931 nach Warstein und dann 1941 nach Hadamar verlegt. „Er ist am 21. August 1941 in der Tötungsanstalt angekommen und wurde noch am gleichen Tag vergast“, berichtet Matthias Ester, Sprecher der Stolperstein-Initiative. 1925 gab es zuvor eine Zwangsscheidung aufgrund seiner psychischen Verfassung.

„ »Es hieß, er sei im Krieg gefallen. Als Jugendlicher habe ich da auch nicht groß nachgefragt.« “ Enkel Hans-Josef Westekemper

„Opa hat ein Jahr vor der Zwangsscheidung noch ein Darlehen bei der Sparkasse bekommen. 1000 Euro auf das Haus in der Flurstraße 17“, berichtete Enkel Hans-Josef Westekemper. In der Familie sei die Krankheit totgeschwiegen worden. „Es hieß, er sei im Krieg gefallen. Als Jugendlicher habe ich da auch nicht groß nachgefragt.“ Darum gebe es auch heute noch viele offene Fragen.

Mit dem fünffachen Vater Anton Westekemper wird durch die Stolpersteine erstmals an ein Euthanasieopfer erinnert. „Bis vor vier, fünf Jahren war es schwierig, Informationen in den Kliniken zu bekommen. Das hat sich völlig verändert“, sagte Matthias Ester. Er erinnerte an das Leben des gelernten Schriftsetzers.

„Warum haben wir 80 Jahre gebraucht, um über den Menschen zu sprechen. War es Scham?“, fragte Bürgermeister Peter Horstmann. Dieser Fall zeige deutlich, wie wichtig das Projekt und das Erinnern ist. „Wir geben ihm seine Geschichte und seine Würde zurück.“ Rolf Zurbrüggen, Leiter der VHS, zeigte sich berührt. „Wenn man direkt miteinander spricht, bekommt es doch eine andere Wucht.“ Die Gräueltaten dürften sich nicht wiederholen, und darum sehe sich auch die VHS in der Verantwortung.

Die Schüler Simon Janke und Lukas Bergen vom Geschichts-Leistungskurs am Mariengymnasium waren mit ihrer Lehrerin Dr. Stefanie Taube dabei. Sie hatten im Vorfeld mit Brigitte Baltrusch, Enkelin von Anton Westekemper und treibende Kraft der Aufarbeitung, ein Interview geführt. „Es hat einen mitgenommen“, sagte Simon Janke, aber es sei auch positiv gewesen. „Ich habe eine Erleichterung in ihr gespürt, dass sie die Geschichte noch einmal erzählen konnte“, ergänzte Lukas Bergen.

Brigitte Baltrusch kam um 11 Uhr zu einer kleinen Familienfeier und berichtete sichtlich angefasst über ihren Großvater. Sie hat im Jahr 2014 sogar Hadamar besucht. „Das war ein einschneidendes Erlebnis für mich.“ Mit dem Stolperstein hat sich für sie ein Herzenswunsch erfüllt.

In der Münsterstraße 1 wurde an Eduard Elsberg erinnert, der 1936 sein Geschäft – heute Ebbers – aufgeben musste, dann nach Berlin ging und 1942 ins Ghetto nach Warschau deportiert wurde, wo er ermordet wurde. Der Stolperstein konnte von Initiator Gunter Demnig noch nicht verlegt werden, weil demnächst hier Straßenarbeiten anstehen.

Pate des Steins ist Rudolf Berger, der das Haus im Jahr 1992 gekauft hatte. „Es sind nur noch die Außenwände übrig und die Erinnerung an Eduard Elsberg. Die wollen wir hochhalten.“ Kontakte zur Familie, die weltweit verstreut ist, seien bereits geknüpft. Der Platz vor dem Haus trägt den Zusatz Elsberg-Platz und werde auch schon unter diesem Namen wahrgenommen.