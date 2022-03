Fünf neue Kraftfahrer geschult

Der Ortsverband Warendorf der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) freut sich über einen Neuzugang: Er verfügt jetzt über fünf neue Kraftfahrer.

„Fünf THW-Einsatzkräfte aus dem THW Ortsverband Warendorf, die meisten von ihnen hatten am Wochenende zuvor gerade erst ihre Grundausbildung bestanden, nahmen an einer zweitägigen Kraftfahrerausbildung, die knapp 20 Stunden umfasste, teil“, berichtet der THW Ortsverband in einer Pressenotiz. Hierbei handelt es sich regulär um eine Bereichsausbildung, zu welcher Einsatzkräfte aus allen Ortsverbänden aus dem Regionalstellenbereich Münster eingeladen werden. Bedingt durch Corona hatte man sich allerdings dazu entschieden nur Einsatzkräfte aus dem eigenen Ortsverband teilnehmen zu lassen. Hierdurch war es, entgegen der bisherigen Ausbildungen in der Pandemiezeit, möglich, alle Inhalte am Warendorfer Standort ausbilden zu können und nicht auf Online-Varianten ausweichen zu müssen. Die Ausbildungsleitung lag bei Frank Petrich vom THW Ortsverband Lengerich. Er wurde von Alain Blind (Ortsverband Warendorf) als Hospitant unterstützt.

Schwerpunkte der Kraftfahrerausbildung

Die Schwerpunkte dieser Kraftfahrerausbildung lagen unter anderem in den Bereichen Fahren mit Sonder- und Wegerechten, Gefahrgut, Ladungssicherung, dem richtigen Verhalten im Schadensfall mit Dienst-Kfz sowie der Abfahrtskontrolle, zur Prüfung des technischen Zustands des Einsatzfahrzeugs und dessen Einsatzfähigkeit. Aber auch das Anlegen von Schneeketten stand für die zukünftigen Einsatzfahrer standardmäßig auf dem Programm. Gerade mit Blick auf das „Schneechaos“ des vergangenen Jahres sei das ein Punkt in der Ausbildung, der nicht zu vernachlässigen sei, so das THW. Der Mix aus theoretischen und praktischen Ausbildungsinhalten sorgte dafür, dass bei den Teilnehmern keine Langeweile aufkam und die Zeit wie im Fluge verging.

Fahren mit Sonder- und Wegerechten

„Das Fahren mit Sonder- und Wegerechten, also mit Blaulicht und Martinshorn, bildet immer einen besonderen Schwerpunkt der Ausbildung, da derartige Fahrten diverse Gefahren nicht nur für den Fahrer des Einsatzfahrzeugs und die weiteren Einsatzkräfte im Fahrzeug, sondern auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer birgt, welche mit derartigen und für sie plötzlich auftretenden Situationen immer wieder sichtlich überfordert sind. Um hier Gefahren zu minimieren und Schaden von allen Beteiligten fernzuhalten, sind derartige Kraftfahrerausbildungen und regelmäßige Übungen unerlässlich“, erläutert Mario Raab, Ortsbeauftragter (Dienststellenleiter) des THW Ortsverbandes Warendorf. Das Ergebnis der beiden Ausbildungstage: Alle Teilnehmer dürfen nun Einsatzfahrzeuge gemäß ihrer vorhandenen Führerscheinklasse fahren. Für einige warten weitere Schulungen, beispielsweise zur Handhabung von zusätzlicher Ausstattung der Einsatzfahrzeuge – ein erster Termin ist schon am Wochenende für einige neue Einsatzfahrer beim THW Ortsverband Havixbeck. Zu den weiteren möglichen Fortbildungen für die Einsatzfahrer des THW zählen auch die Verkehrssicherheitstrainings.