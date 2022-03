Fünf Zeugen in Quarantäne

Mit einem ungeplant kurzen Termin wurde das Strafverfahren gegen einen 49-jährigen Mann aus Ahlen fortgesetzt, der sich wegen besonders schwerer Vergewaltigung vor der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Münster verantworten muss.

Aufgrund von Covid-Erkrankungen befinden sich fünf der sechs geladenen Zeugen in Quarantäne. Ein Polizeibeamter aus Warendorf, der als einziger zur Vernehmung erscheinen konnte, sagte zu den polizeilichen Ermittlungen aus. Er berichtete, dass der 49-Jährige in den frühen Morgenstunden des 6. Novembers 2021 zur Wache gekommen war und angab, seine Frau geschlagen zu haben. Mit dieser Last könne er nicht leben. Da der Ahlener Verletzungen an der Hand hatte, suchten Polizisten die Frau an ihrer Wohnanschrift in Warendorf auf. Diese hatte Verletzungen im Gesicht und eine Schnittwunde am Hals. Sie berichtete den Beamten von einer Vergewaltigung am Abend zuvor in einem Rapsfeld in der Nähe ihrer Arbeitsstelle sowie einer weiteren in ihrer Wohnung. Da der Angeklagte zu den Vorwürfen vor Gericht komplett schweigt, fragte der vorsitzende Richter den Zeugen, welchen Eindruck der Ahlener während der polizeilichen Vernehmung gemacht habe. Der Beamte beschrieb ihn als ruhig und gefasst. Bei seinen Angaben auf der Polizeiwache habe er die Vergewaltigungen jedoch gänzlich ausgespart. Der 49-jährige, der vor Gericht unbeteiligt wirkt, ist unter anderem wegen unterlassener Hilfeleistung vorbestraft. Obwohl er seinen mit Blut und Erbrochenem benetzten Mitbewohner leblos in dessen Zimmer aufgefunden hatte, verständigte er den Rettungsdienst nicht. Der Mitbewohner verstarb. Am 28. März (Montag) wir der Prozess fortgesetzt.