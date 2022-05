Für den besten Start ins Leben

Seit fünf Jahrzehnten besteht der Evangelische Kindergarten an der Pictoriusstraße. Ein Grund, um kräftig zu feiern.

„ Die ersten Kinder, die damals hier betreut wurden, haben heute nicht mehr lange bis zur Rente“, verdeutlicht Peter Horstmann in seiner Begrüßungsrede die enorme Zeitspanne des Jubiläums, denn seit nunmehr fünf Jahrzehnten besteht der Evangelische Kindergarten an der Pictoriusstraße. „Vielen Dank, dass sie den kleinsten Warendorfern und Warendorferinnen den besten Start ins Leben außerhalb der gewohnten familiären Strukturen bieten“, richtet der Bürgermeister das Wort an das Kita-Team.

Natürlich muss so ein Anlass ordentlich gefeiert werden. Viele Gäste sind am Samstag im Rahmen eines Tages der offenen Tür zum Gratulieren gekommen. Darunter auch so manch ein ehemaliges Kindergartenkind, aber auch frühere Erzieherinnen. Sie haben ein ganz besonderes Geschenk dabei. Nämlich eine Holzstele mit einer Begrüßungsgravur und dem Emblem des Kindergartens.

„Die bekommt einen ganz besonderen Platz“, freut Kindergartenleiterin Heide Lünnemann sich über das Geschenk und bemerkt dann, an diesem Fest stehe das Feiern und Kennenlernen im Vordergrund. Im Lockdown sei nicht viel möglich gewesen und die Eltern würden sich nur auf Abstand kennen. „Ich bin sehr glücklich, dass wir hier eine so starke Elternschaft und einen so tollen Förderverein haben“, lobt sie anschließend das Engagement der Eltern, speziell Maik Hankemann, Vorsitzender des Fördervereins hebt die Chefin hervor. „Er leistet Unglaubliches und schafft viel“, zeigt Heide Lünnemann sich begeistert.

Die Eltern haben ebenso nur Gutes über den Kindergarten zu berichten. „Die Erzieherinnen sind alle so nett hier“, betont etwa Alla Lennard, dessen dreijährige Tochter die Kita seit zwei Jahren besucht. Vater Alex fügt an, besonders die Aktionen seien klasse. Einmal sei er im Rahmen der Vater-Kind-Aktion ein ganzes Wochenende mit seiner Tochter unterwegs gewesen. „Das hat Spaß gemacht“, sagt der Warendorfer.

Elena Dick ist ebenfalls begeistert vom Konzept. Ihr Sohn Maxi ist schon drei Jahre lang in der Betreuung des Evangelischen Kindergartens. „Ich finde den Bewegungsraum prima. Da kann man ganz toll springen. das mag ich“, strahlt der fünfjährige Nachwuchs. Das Familiäre würde ihr sehr gut gefallen aber auch die Tagesausflüge, wie jüngst in den Zoo, seien sehr schön, ergänzt seine Mutter noch. Beide verkaufen beim Fest Lose für die gut bestückte Tombola. Den großen und kleinen Gästen wird einiges geboten. So gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken, Bastel-Aktionen und etliche Führung durch die Räumlichkeiten. Ein besonderes Highlight ist das Familienkonzert mit Thorsten Künstler und Max, dem kleinen Dino. Ein rundes Programm, an dem alle Spaß haben.