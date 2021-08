Für ein paar Tage ins „schöne Städtchen“

Die Pferdestadt ist einen Ausflug wert – das denken sich auch viele Wohnmobilbesitzer. Der Campingtourismus nehme dabei seit der Pandemie kontinuierlich zu, das erkenne man insbesondere auch an den hohen Absatzzahlen von diesem und letzten Jahr erkennen, meint Sabrina Rode vom Presseteam der Stadt Warendorf. „Das merken wir auch hier in Warendorf: Der Stellplatz am Emssee ist stets durch circa 15 bis 20 Wohnmobile belegt. Auch der Ausweich-Parkplatz auf der Linnenwiese ist stark frequentiert, hier parken oft bis zu 20 Fahrzeuge“, so Rode auf Anfrage.

Der Campingplatz Alsmann am Kottrupsee hat in diesem Jahr allerdings sein Regelwerk geändert. „Hier werden seit diesem Jahr nur noch Dauercamper beherbergt, es werden keine Plätze an Tagesgäste mit Zelt vermietet“, erklärt Rode.

Campingtourismus nimmt seit Pandemiebeginn zu

Eine starke Auslastung zeichnet sich auch bei den weiteren Unterkünften ab. „Insbesondere am Wochenende der Nachwuchschampionate und in der Woche der Bundeschampionate sind alle Unterkünfte in Warendorf und Umgebung ausgebucht. Gäste, die für diese Veranstaltungen kurzfristig eine Unterkunft gesucht haben, wurden in der weiteren Umgebung untergebracht: Ahlen, Münster und so weiter“, berichtet Rode.

Gerade zum vergangenen Wochenende lockte es einfach noch mehr Besucher nach Warendorf. Bundeschampionate, das Hochfest Mariä Himmelfahrt und der Linnenpark zogen zusätzliche Besucher an. Oft kommen Tagestouristen, die in Warendorf einen Zwischenstopp einlegen. „Diese Radfahrer sind zumeist auf den Themenrouten wie dem Emsradweg, dem Europaradweg R1 oder der 100-Schlösser-Route unterwegs. Sie pausieren hier und nutzen die Gastronomie und/oder bleiben auch für eine Nacht“, erzählt Rode von der derzeitigen Situation.

„ »Auch der Ausweich-Parkplatz auf der Linnenwiese ist stark frequentiert.« “ Sabrina Rode

Diese Wahrnehmung bestätigen auch die Urlauber. „Die Radwege locken uns jedes Jahr zurück nach Warendorf“, gestehen Elmer und Elisabeth Wasmuth, die direkt am Emssee kampieren. Dort stehen auch Rita und Erwin Lardy jedes Jahr. Angelockt werden sie allerdings vom Gurkenhof Austermann. „Das Städtchen ist wirklich schön. Wenn wir unsere Gurken geholt haben, bleiben wir gerne noch ein bisschen“, meint das Ehepaar lachend.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat es aber auch einige zum ersten Mal nach Warendorf verschlagen. „Wir haben einfach gegoogelt. Wir wollten eine Nacht irgendwo hin“, erzählt Cornelia Marciniak. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christian kommt sie aus dem nur etwa 100 Kilometer entfernten Herne, fühlt sich aber in Urlaubsstimmung versetzt. „Die Lage ist einfach super. Es ist im Grünen am See und dennoch total zentral. Mit der Versorgung als kostenfreies Angebot echt unschlagbar“, findet die 51-Jährige.

„ »Das Städtchen ist wirklich schön.« “ Rita und Erwin Lardy

Auch Tagesausflügler sind immer häufiger in Warendorf. „Seit dem letzten Corona-Lockdown werden in der Tourist-Info vermehrt Radpauschalen wie zum Beispiel der Werse- Ems-Radweg und die Radroute Historische Stadtkerne nachgefragt“, berichtet Rode. Hierbei handele es sich auch um Menschen, die in der näheren Umgebung von Warendorf leben.