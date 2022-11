Für Lehrfilm festgehalten

Nach den Begleithundeprüfungen gab es eine Siegerehrung (v.l.): Gewinnerinnen Alexandra Fehmer und ihre Dackeldame Ilse von der Vosskuhle, Richterin Iris Olgemöller, Vorsitzende der Gruppe Warendorf Claudia Wirxel und Siegerinnen Johanna Krieft und Dackeldame Rosi.Diese beiden vierbeinigen Zuschauer beim Dackelrennen erinnerten so manchen an Waldorf und Statler von der Muppet Show

Nach siebenmonatiger Ausbildungszeit auf dem Trainingsgelände in Milte fanden die Begleithundeprüfungen (BHP) des Deutschen Teckelklubs 1888 der Gruppe Warendorf ihren erfolgreichen Abschluss. Unter Anleitung von Claudia Wirxel traten zwölf Teilnehmer mit ihren vierbeinigen Partnern zur Prüfung BHP 1 an. Die Teams lernten mit viel Liebe, Geduld, unzähligen Wiederholungen und Konsequenz, sich zu Teams zu entwickeln und einander zu vertrauen. Die Hundeführer wurden sensibilisiert für die feinen Zeichen, die der Dackel sendet.

In der Prüfung wird erwartet, dass sich der Hund im Straßenverkehr, in der Gruppe und im Parkour sicher und entspannt zeigt. Er soll fünf Minuten zehn Meter vom Führer entfernt abliegen und sich auf Abruf vom Hundeführer schicken lassen.

Richterin Iris Olgemöller lobte die gute Ausbildung der Kandidaten und gratulierte zum Bestehen aller Teilnehmer. Siegerinnen wurden Johanna Krieft und ihr Dackel Rosi.

Prüfung ohne Hundeleine

In der BHP S1 unter Anleitung von Marita Kaltegärtner traten nach der Ausbildung vier Teilnehmer zur Prüfung an. Die Übungen gestalteten sich schwieriger. Aufbauend auf die BHP 1 mussten alle Teile der Prüfung ohne Leine durchgeführt werden. Noch mehr Vertrauen und noch mehr Wiederholung führten zu echten Teams, die den Prüfungsaufgaben ohne Probleme gewachsen waren. Richterin Iris Olgemöller war begeistert und wollte das Ergebnis für Lehrzwecke filmen. Die Hunde ließen sich problemlos schicken und auf Kommando in der Ferne ablegen. Sie verhielten sich vorbildlich in der Gruppe und im Auto warteten sie trotz mehrfacher Ablenkung geduldig auf ihre Herrchen und Frauchen. Den Tagessieg holten Alexandra Fehmer mit ihrer Hündin Ilse von der Vosskuhle.

Herbstfest mit „Dackelrennen“

Das diesjährige Herbstfest, organisiert von Annette Niemerg und ihrem Team, lockte gut 50 Mitglieder zum Rippelbaum in Füchtorf. Familie Niemerg stellte Tenne und Gelände zur Verfügung, Nach einem ausgiebigen Kaffeetrinken ging es zum Hauptprogrammpunkt des Nachmittages, dem „Dackelrennen“.

Die Hunde, wenn sie nicht zu alt oder zu jung für eine Teilnahme waren, starteten in ihren Größen – immer zwei Hunde gegeneinander, festgehalten von zwei Helfern. Vom Ende der Strecke wurden sie von den Besitzern angefeuert und mit Leckerchen motiviert. Die meisten Dackel gaben alles. Einige stolperten vor lauter Enthusiasmus am Start, andere gingen ganz entspannt zu ihren Besitzern und manch einer verlor sich in der Bahn und ging geradewegs zum Publikum. Der Nachmittag fand ein gemütliches Ende.

Überbrückt wird die Zeit bis zum kommenden Frühjahr mit monatlichen Treffen zum Spazierengehen.