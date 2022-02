Fusion der Stimmen: Hybrid-Chor neu gegründet

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Das bekannte Sprichwort trifft auch auf den im Oktober vergangenen Jahres neu gegründeten Männerchor in Warendorf zu. Der Everswinkeler Kirchenmusiker Thomas Kraß hatte einen Popchor für Männer ins Leben gerufen mit ihnen bereits einige Proben gehalten.

Schnell wurde jedoch klar, dass der Sonntag als für den Chorleiter einzig möglicher Probentag auf Dauer nicht gehalten werden konnte. Beruflich und familiär hätte es von beiden Seiten künftig zu viele Überschneidungen gegeben, so dass das Projekt vorerst auf Eis gelegt wurde.

Nun habe sich allerdings eine neue Möglichkeit aufgetan, heißt es in einer Pressenotiz. Der Frauenpopchor „Miss-Töne“, der unter selber Leitung am Donnerstag probt, konnte sich schon länger vorstellen, auch Männer aufzunehmen. „Das war eigentlich nie ein Thema für mich, da ich den großen Fundus an Frauenchorliteratur nicht aufgeben wollte“, erklärt Thomas Kraß. „Bis ich auf die Idee kam, einen ‚Hybrid-Chor‘ daraus zu machen.“ Im neuen Zusammenschluss soll also künftig Literatur für gemischten Chor, Frauenchor und Männerchor geprobt und zur Aufführung gebracht werden.

Konzert der „Miss-Töne“ wird verschoben.

Das Konzert der „Miss-Töne“, das eigentlich im Juni in der Christuskirche aufgeführt werden sollte, wird nun – auch aufgrund der immer noch andauernden pandemischen Lage – auf unbestimmte Zeit verschoben. Bereits Ende dieses Monats soll die „Fusion“ mit dem Männerchor vollzogen werden.

Interessierte Männer können ab dem 24. Februar (Donnerstag) dazukommen. Geprobt wird um 20 Uhr in der Christuskirche Warendorf. Es gilt die 2G-Regel. Zur Sicherheit aller testen sich die Sängerinnen aktuell zusätzlich vor jeder Probe. „Auch neue Frauen sind willkommen. Wir können vor allem Unterstützung im Sopran gebrauchen“, lädt Thomas Kraß alle Interessierten ein.