Fußabdruck der Lebensmittel

Es ging um den Ursprung von Lebensmitteln und um das Wissen darum, wie wertvolle Lebensmittel entstehen und wie sie wachsen. Die Teilnehmer des Mariengymnasiums am Erasmus-plus-Projekt „From Earth to Plate“ ziehen eine positive Bilanz.

MGW-Schüler nahmen an Erasmus-Projekt in Portugal teil

Müde, aber zufrieden kehrten elf Teilnehmerinnen unter Leitung von Benedikta D’Alò und Dr. Klaudia Casper vom jüngsten Treffen des Erasmus-plus-Projekts „From Earth to Plate“ in Santa Maria da Feira, einem malerischen Ort in der Nähe von Porto, Portugal, zurück. Das berichtet das MGW in einer Pressenotiz.

Schülerinnen und Schüler von sechs teilnehmenden Ländern – Italien, Portugal, Frankreich, Litauen, Ungarn und Deutschland – forschten in ihren Europa-Arbeitsgemeinschaften seit Beginn des Projektes über verantwortlichen und nachhaltigen Umgang mit Essen und Ernährung. So recherchierte man den Ursprung von Lebensmitteln, beschäftigte sich mit Biodiversität, Lebensmittelsicherheit und berechnete den ökologischen Fußabdruck von Lebensmitteln. Außerdem setzte man sich mit der Slow-Food-Bewegung auseinander, entdeckte und belebte alte Obst- und Gemüsesorten. Ziel des Projektes war es, Jugendliche mit den Quellen ihrer Lebensmittel und damit gleichsam mit den Quellen ihres Lebens in Kontakt zu bringen.

Umfangreiches Wissen über gesunde Ernährung

Den Schwerpunkt bildete die Vermittlung möglichst umfangreichen Wissens über gesunde Ernährung. Den Projektteilnehmern wurde nahegebracht, dass die Wahl des Essens Auswirkungen auf ihre Gesundheit, die Menschen, die ihre Nahrungsmittel herstellen, und auf die Erde insgesamt hat. So konnten alle Beteiligten lernen, wie wertvolle Lebensmittel entstehen und wachsen. Denn wer die Zusammenhänge zwischen Landwirtschaft, Mensch und Gesundheit kennt, weiß deren Wert zu schätzen. An dem Projekttreffen nahmen über 100 Schüler und Lehrer teil, die nicht wie sonst in lokalen Familien, sondern in einem Hotel übernachteten. Das portugiesische Organisationsteam hatte ein interessantes Programm auf die Beine gestellt. Neben den Ergebnispräsentationen in der Oberschule in Santa Maria da Feira, besuchten die Gäste die Stadt Porto und verbrachten einen Tag am Atlantik mit sportlichen Aktivitäten.

Alle waren beeindruckt von der Schönheit der portugiesischen Städte, der Herzlichkeit und Energie der Menschen und dem köstlichen Essen. Der Abschied vom abgeschlossenen Projekt fiel schwer, aber es wird weitere geben in Zukunft.