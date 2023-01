Von Fußgängerbrücke: Unbekannte werfen Steine auf Straße

Zwei etwa 30 Zentimeter große Steine auf der Fahrbahn haben in Warendorf am Samstag zwei Autos beschädigt. Die Polizei bittet um Mithilfe: Auf der Fußgängerbrücke über der Straße wurden zwei Personen beobachtet, die die Steine geworfen haben sollen.

Die Polizei sucht zwei Personen, die Steine von einer Fußgängerbrücke in Warendorf geworfen haben sollen.

Durch auf die Fahrbahn geworfene Steine wurden am Samstag um 14.35 Uhr in Warendorf zwei Autos beim Überfahren der Steine beschädigt. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Eine 35-jährige Autofahrerin und ein 60-jähriger Autofahrer aus Warendorf fuhren auf der Stadtstraße Nord in Warendorf aus Richtung Milter Straße kommend in Richtung Dr.-Rau-Allee. Nach dem Passieren einer hölzernen Fußgängerbrücke, welche zwischen der Lortzingstraße und dem Gröblinger Weg über die Fahrbahn der Stadtstraße Nord führt, stießen sie mit auf der Fahrbahn liegenden, ca. 30 cm großen Steinen zusammen. Hierbei wurden beide Pkw so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war.

Durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer konnten kurz zuvor beim Passieren der Fußgängerbrücke zwei Personen auf der Fußgängerbrücke beobachtet werden, welche, nachdem er die Brücke passiert hatte, die Seine auf die Fahrbahn geworfen haben.

Beschreibung der verdächtigen Personen

Scheinbar hatten die Personen bewusst gewartet, bis kein Fahrzeug unter der Brücke hindurch fuhr. Nachdem die Personen die Steine auf die Fahrbahn geworfen hatten, liefen sie in Richtung Lortzingstraße weg.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden: Die eine Person ist männlich, ca. 14 bis 18 Jahre alt, hat dunkle Haare und war mit einer weißen Jacke mit roten Streifen bekleidet. Die andere Person ist ebenfalls ca. 14 bis 18 Jahre alt, hatte auch dunkle Harre und war mit einer dunklen Jacke bekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 02581/600331 entgegen.