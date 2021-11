Fußgängerzone wird verlängert

Im kommenden Jahr soll die Münsterstraße eine längere Fußgängerzone bekommen – zunächst für ein Jahr als Verkehrsversuch. „Die Münsterstraße stellt neben der Freckenhorster Straße, dem Krickmarkt und dem Marktplatz einen wichtigen öffentlichen Raum im Kernbereich der Altstadt dar“, stellte Benedikt Wuttke, Teamleiter Straßenverkehr, am Donnerstagabend in der Sitzung des Umwelt- und Mobilitätsausschusses die geplante Maßnahme vor – die in die Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungsprozesses (ISEK) fällt: Erneuerung der Fußgängerzone und der daran angrenzenden Bereiche. Die Planung sei sowohl über eine Bürgerbeteiligung als auch in einem Workshop mit den betroffenen Anliegern, Einzelhändlern und Gastronomen diskutiert worden, sagte Wuttke weiter und ging kurz auf den Ist-Zustand ein.

