Galeriekonzert mit dem Minguet Quartett

Das Minguet Quartett beendet die aktuelle Saison der Galeriekonzerte in Warendorf. Gespielt werden Werke von Haydn, Schubert und Ligeti.

Am 19. März (Sonntag) geht die laufende Saison der Galeriekonzerte mit einem Streichquartett-Abend in die letzte Runde. Das Minguet Quartett wird Werke von Haydn, Schubert und Ligeti spielen. Das Minguet Quartett gründete sich 1988 und wählte als Namenspatron Pablo Minguet, einen spanischen Philosophen des 18. Jahrhunderts, der sich in seinen Schriften darum bemühte, dem breiten Volk Zugang zu den Schönen Künsten zu verschaffen.

Im Minguet Quartett spielen Ulrich Isfort (1. Violine), Annette Reisinger (2. Violine), Aida-Carmen Soanea (Viola) und Matthias Diener (Violoncello). Das Ensemble zählt heute zu den international gefragtesten Streichquartetten, wobei seine so leidenschaftlichen wie intelligenten Interpretationen für begeisternde Hörerfahrungen sorgen. Das Minguet Quartett konzentriert sich gleichermaßen auf die klassisch-romantische Literatur sowie die Musik der Moderne und engagiert sich durch zahlreiche Uraufführungen für Komponisten des 21. Jahrhunderts.

Zum Gedächtnis an ungarischen Komponisten

Im Mittelpunkt der Programmgestaltung der Jahre 2022 bis 2024 stehen die runden Geburtstage von Wolfgang Rihm, György Ligeti, Jörg Widmann, Anton Bruckner, Josef Suk, Arnold Schönberg und Luigi Nono, so eine Pressenotiz. Das Programm ist mit „György Ligeti 100 2023“ überschrieben – zum Gedächtnis des ungarischen Komponisten, der im Mai dieses Jahres 100 Jahre alt würde. Somit steht an zentraler Stelle des Abends Ligetis 2. Streichquartett aus dem Jahr 1968.

Start mit Kaiserquartett von Haydn

Eingerahmt wird das Ligeti-Werk durch Quartette von Haydn und Schubert. Zu Beginn erklingt das sogenannte „Kaiserquartett“ in C-Dur von Joseph Haydn mit dessen populärem „Gott erhalte Franz den Kaiser“ (heute deutsche Nationalhymne) im 2. Satz. Nach der Pause spielt das Minguet Quartett Schuberts Quartett Nr. 14 d-moll mit dem Beinamen „Der Tod und das Mädchen“ (1824). Dem 2. Satz legt Schubert sein sieben Jahre zuvor komponiertes gleichnamiges Lied zugrunde.

Karten online oder an der Abendkasse

Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Sophiensaal, Kurze Kesselstraße 17. Karten können unter info@galeriekonzerte-warendorf.de reserviert und dann an der Abendkasse erworben werden. Bequem ist der Vorverkauf durch Vorweg-Überweisung auf das Konto des Kammermusikkreises Warendorf: DE55 4005 0150 0000 0271 02 (20 Euro pro Person, ermäßigt zehn Euro). Auch die Abendkasse ist offen.