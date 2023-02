Ganz großer Zirkus in der Bodelschwinghschule

Manege frei: mit drei großen Vorführungen endete die Zirkus-Projekt-Woche an der Bodelschwinghschule. Nicht nur Eltern, Geschwister und Großeltern konnten sich überzeugen, was die Kinder in den drei Tagen an Akrobatik gelernt hatten. Jede Show im echten Zirkuszelt des Mitmach-Zirkus „Rondel“ der Familie Ortmann war mit 500 Zuschauern ausverkauft – und die zeigten sich begeistert von dem, was die Nachwuchsartisten in der Manege präsentierten.

