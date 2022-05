Ganz im Sinne des Stifters

Welchen Stellenwert der Kurator eines Krankenhauses, speziell Rainer Budde, genießt, zeigt die lange Gästeliste: Langjährige Wegbegleiter, Freunde, Familie, ehemalige Chefärzte, Mitarbeiter und Ärzte des Krankenhauses, Bürgermeister aus der Region, Vertreter von Wirtschaft, Politik, Banken, Handel und Kirche nahmen am Freitag an der Verabschiedung Rainer Buddes im Foyer des Krankenhauses teil.

Mit der Verleihung der Josephs-Krone, der höchsten Auszeichnung, die das Kuratorium des Warendorfer Krankenhaus gemäß dem Stifterauftrag verleihen kann, hatte Rainer Budde nicht gerechnet. Die Krone wollte dann auch erst nicht so richtig ans Revers. Erst nach mehrmaligen Versuchen saß die kleine Nadel dann bombenfest. Nach fast acht Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit als Kurator der Stiftung Josephs-Hospital Warendorf wurde Rainer Budde am Freitag in den wohlverdienten und jetzt auch ehrenamtlichen Ruhestand verabschiedet.