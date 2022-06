Ganz konkrete Hilfe für Afrika

Zum 19. Mal hat das Gymnasium Laurentianum Dienstag an der Aktion Tagwerk „Dein Einsatz zeigt Wirkung – Dein Tag für Afrika“ teilgenommen. Dabei arbeiteten die Schülerinnen und Schüler in Betrieben, bei Eltern, Nachbarn oder Bekannten. Die Kinder, die in der Innenstadt unterwegs waren, boten verschiedene Dinge in der Fußgängerzone an. Das erworbene Geld wird an Bildungsprojekte in Afrika gespendet.

500 bis 600 Schülerinnen und Schüler unterwegs

In der Innenstadt gab es sieben Stände, zudem unteranderem noch in Sassenberg und Everswinkel. Dienstag war die gesamte Unter- und Mittelstufe des Gymnasiums, schätzungsweise 500 bis 600 Schülerinnen und Schüler, unterwegs.

So verkauften Elisabeth Taylor (11), Lotta Dreßen (11), Milain Muhammad (11) aus der 5b Kuchen. Sie standen in der Nähe des Wochenmarktes, um den Verkauf durch dessen Laufkundschaft anzuregen. Chiara Roszeck (13) und Lainey Bischof (13) boten am Theater am Wall selbstbemalte Steine zum Verkauf an. Die beiden kamen auf die Idee, indem sie den bekannten Facebook-Trend verfolgten, bemalte Steine zu verstecken. Sie hingegen verkaufen ihre besonders gestalteten Steine. Bereits am späten Morgen war die Hälfte der Steine verkauft. Selbstgemachte Lavendelsäckchen, Einkaufschiptaschen und Weiteres gab es am Stand der 10-jährigen Neyla und Aki aus der 5a.

Große Nachfrage an den Verkaufsständen

Eine andere Idee hatten mehrere Schüler derselben Klasse: Sie bauten eine Zielscheibe mit Luftballons auf, in denen ein kleiner Zettel mit Punkten steckte. Die Punktzahl bestimmte den Gewinn. Die Gruppe erzählte, sie wollte sich von den andern abheben und etwas mit Spaß kreieren.

Die Projektlehrerin Martina Boscher erzählte im WN Gespräch, dass die Kinder flexibel in ihren Arbeitszeiten waren und sich selber aussuchen konnten, was sie machen wollten. Die Aktion sei seit vielen Jahren ein großer Erfolg und ist mittlerweile zum Selbstläufer geworden. Die Schule legt viel Wert auf den sozialen Einfluss des Projekts. Das gesammelte Geld wird spätestens nach den Sommerferien vom Schulverwaltungsassistenten an die Aktion Tagwerk überwiesen. Daraufhin bekommt das Gymnasium Laurentianum eine Urkunde ausgestellt und der Spendenbetrag wird anschließend auf der Startseite der Schulhomepage bekanntgegeben.