Markus Austerhoff hat Warendorfer Fotokalender für 2023 erstellt

Der etwas andere Fotokalender, von einem Hobbyfotografen, der mit seinem eigenen Blickwinkel die Schönheiten unserer Stadt und Landschaft betrachtet und im Bilde festhält? „Diese besondere Geschichte begann im Mai 2019 mit der ersten Kamera und den veröffentlichten Bildern in den sozialen Medien. Daraus entstanden sind zwei Fotobücher, wovon bisher 300 Exemplare verkauft worden sind sowie zirka 50 Küchenkalender aus dem Jahre 2022“, erzählt Markus Austerhoff.

Es konnten laut seinen Angaben bisher 2000 Euro aus dem Verkauf der Bücher gespendet werden und so stehe jetzt schon bereits fest, dass in diesem Jahre noch 1000 Euro dazu kommen für das Frauenhaus in Warendorf. Die Erlöse werden komplett gespendet, so Austerhoff in einer Mitteilung.

Eigene Eintragungen

„Es lag nahe, auch in diesem Jahre einen Fotokalender von Warendorf mit Bildern und Impressionen von unserer Stadt und Landschaft anzubieten“, so Austerhoff weiter. Es gibt diesen in Form eines Küchenkalenders, damit man wieder die Möglichkeit hat, eigene Eintragungen darin vorzunehmen.

Die ersten seien bereits verkauft worden und die positiven Rückmeldungen zeigten, dass es gut war, diesen in der Form anzubieten. Die beiden Fotobücher aus den vergangenen zwei Jahren sind ebenfalls noch bei ihm erhältlich. Wer Interesse hat, kann sich bei Markus Austerhoff melden unter 0 25 81/63 29 84 oder per Mail an austerhoff.woltering@t-online.de.