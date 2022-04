Garten & Ambiente & Nachtfrost 

Auch bei gut vier Grad über Null – immerhin über Null – zaubert Sonnenschein gleich einEthanolflamme in Sandstein. Hat auch was.Goldige Ausblicke? Alles eine Frage der Sichtweise.Aus einem Stück. Gut gesägt ist halb gelagert.Für die vier geht es immer nur aufwärts.Kleine Kostproben gab es immer wieder einmal – ob draußen Speck aus Tirol oder Käse oder hier in der Stallgasse einen der vielen Essige. Am zweiten Tag der Messe war mehr los als am verschneiten Freitag.

Foto: Jörg Pastoor